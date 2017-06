Flamengo e Fluminense duelam no Maracanã

Rio de Janeiro (RJ) – A oitava rodada do Campeonato Brasileiro terá o clássico entre Fluminense e Flamengo, neste domingo (18), às 15h (de Manaus) no Maracanã. As duas equipes estão com a mesma pontuação na classificação, mas o momento de cada equipe é diferente. Enquanto os rubro-negros recuperaram a autoestima após vitória no meio de semana, os tricolores vivem em clima de tensão pelos recentes maus resultados.

No Fluminense, o técnico Abel Braga tem sofrido com uma série de lesões no elenco. No entanto, para o clássico, o treinador poderá contar com o retorno do volante Orejuela, que estava com a seleção equatoriana. Com isso, Norton deve voltar a ser opção. No restante, a escalação será a mesma que iniciou a partida contra o Grêmio.

Os tricolores vão entrar no clássico pressionados, pois estão há três rodadas sem vencer. O meia Gustavo Scarpa destacou a dificuldade do Campeonato Brasileiro e citou os problemas que outras equipes, consideradas favoritas ao título, estão enfrentando na Série A.

“O campeonato é muito equilibrado. O começo é muito difícil. É só ver o Atlético-MG, que tem um dos melhores elencos, está apanhando bastante para ganhar. Nosso elenco é jovem, a gente sabe disso. O que conforta é saber que ninguém foge da responsabilidade”, disse.

Já pelo lado do Flamengo, o clima é de euforia após a vitória contra a Ponte Preta. O resultado acabou com uma sequência negativa no Brasileirão. Além disso, a torcida viu a estreia do meia Dario Conca, que deve ficar como opção para o clássico, mas adiantou que vai comemorar caso faça um gol contra seu ex-clube.

“Sempre prego respeito por todos e não será diferente. Assim como comemorei quando fiz um gol no Boca Juniors quando estava no Fluminense, vou comemorar todos os gols que faço”, afirmou.

Para esta partida, o técnico Zé Ricardo poderá contar com os retornos dos peruanos Trauco e Guerrero, que estavam com a seleção de seu país. Ambos estão confirmados contra o Fluminense nos lugares de Renê e Leandro Damião.