Flamengo e Fluminense definem campeão carioca neste domingo

Rio de Janeiro (RJ) – O campeão do Campeonato Carioca de 2017 será conhecido neste domingo (7), quando Flamengo e Fluminense se enfrentam às 15h (de Manaus), no Maracanã, pela segunda partida da final. No primeiro encontro o Rubro-Negro ganhou por 1 a 0 e agora tem a vantagem do empate para erguer o caneco. O Tricolor precisa vencer por um gol de diferença para forçar a disputa de pênaltis ou superar o rival por dois ou mais gols de vantagem para dar a volta olímpica. Todos os 55.517 ingressos colocados à venda se esgotaram na sexta-feira.

Zé Ricardo, técnico do Flamengo, assegura que a vantagem obtida na partida de ida não vai ditar totalmente o ritmo de sua equipe.

“Nós precisamos tentar seguir nos impondo. Poderíamos ter feito um placar maior na partida de ida e não conseguimos. Isso vai exigir a mesma intensidade da nossa parte, pois o Fluminense tem um time muito qualificado e a partida se desenha equilibrada”, analisou o treinador do Flamengo.

Caso cumpra a promessa, Zé Ricardo vai surpreender Abel Braga e seus comandados, pois estes esperam um rival mais recuado.

“Acredito que dessa vez o Flamengo vai entrar em campo um pouco mais cauteloso, pressionando menos porque tem a vantagem do empate. A tendência é que joguem no nosso erro e por isso mesmo precisamos ficar atentos”, disse o goleiro Diego Cavalieri.

Em termos de escalação, os treinadores tentam manter mistério, porém, manterão a base do jogo do fim de semana passada. Os times só serão divulgados minutos antes do duelo.

Além da partida inicial da final, Fla e Flu se enfrentaram outras duas vezes esse ano. O Tricolor ganhou a Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca, nos pênaltis, após empate por 3 a 3 no tempo regulamentar. Já no segundo turno, a Taça Rio, empate por 1 a 1 em clássico jogado no Rio Grande do Norte.