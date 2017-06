Flamengo e Botafogo perdem chances claras e ficam no empate

Num clássico quente e bastante disputado, Flamengo e Botafogo perderam chances claras com seus homens de frente e ficaram no empate em 0 a 0, na manhã deste domingo (4), no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).

Aos 9 minutos do segundo tempo, Guerrero ganhou na corrida e ficou cara a cara com Gatito Fernández. O goleiro alvinegro, em ótima fase, saiu bem e defendeu. A resposta do Botafogo veio 23 da etapa final num contra-ataque fulminante em que Roger esteve livre para marcar, mas chutou para fora.

Para completar a manhã de gols perdidos, Everton, aos 23, recebeu lindo passe de Trauco mas, desequilibrado, concluiu mal quando também estava sozinho. Na próxima quarta-feira, o Flamengo visita o Sport, em Recife (PE), e o Botafogo o Santos, em São Paulo (SP).

Demonstrando estar em ótima fase, o goleiro Gatito Fernández novamente foi seguro e fez boas defesas que ajudaram o Botafogo.

O jovem Vinícius Júnior, já negociado para o Real Madrid, quase fez seu primeiro gol pelo profissional do Flamengo. Ele entrou no segundo tempo no lugar de Ederson e, aos 38 minutos, recebeu de Everton e bateu com categoria. A bola explodiu no travessão. O volante Airton caiu por cima do tornozelo esquerdo e, nas imagens pela TV, a lesão pareceu ser séria. Ele deixou o gramado chorando bastante e passará por exames.

O lateral esquerdo Vitor Luís foi outro que sofreu uma lesão no joelho esquerdo após e também deixou o gramado do Raulino de Oliveira chorando. Ambos os lances foram no primeiro tempo e após dividida com Willian Arão. Ex-jogador do Botafogo, o meia Willian Arão, como de costume, foi bastante hostilizado pelos alvinegros. O atleta foi pivô, inclusive, de uma disputa jurídica entre os clubes.

Embora não seja uma obrigatoriedade como no Campeonato Carioca, o árbitro Dewson Fernando Freitas optou por conceder uma parada técnica para os jogadores se hidratarem em função do forte calor em Volta Redonda (RJ).

O técnico Zé Ricardo veio com novidades para o clássico. Diego, depois de longo tempo parado por lesão, retornou e ficou no banco de reservas. O zagueiro Rafael Vaz foi barrado e o veterano Juan assumiu a titularidade. O lateral esquerdo Trauco voltou no lugar de René.

Já o técnico Jair Ventura teve os desfalques dos meias Camilo e Rodrigo Lindoso e do atacante Guilherme.

