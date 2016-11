Flamengo e Botafogo fazem clássico no G6 do Brasileiro

Flamengo e Botafogo fazem o duelo de cariocas no G6, neste sábado (5), no Maracanã, na abertura da 34ª rodada do Nacional. A cinco rodadas do fim do campeonato, Flamengo e Botafogo aparecem separados por oito pontos, com os rubro-negros na vice-liderança, com 62 pontos (cinco a menos que o líder Palmeiras), e os alvinegros em quinto lugar, com 54 pontos e firmes na disputa por uma vaga na Libertadores.

No retrospecto recente, porém, o momento do clube de General Severiano contrasta com o do arquirrival – que precisa vencer para continuar no encalço do Palmeiras.

Dono da melhor campanha do returno, o time do técnico Jair Ventura chega embalado por uma série de seis jogos sem derrota -com direito a triunfos sobre adversários duros como Atlético-MG, Inter e Corinthians-, enquanto os rubro-negros já vivem um incômodo jejum de três rodadas sem vitória.

Para o técnico do Flamengo, contudo, a sequência não preocupa. “As oscilações são plausíveis em uma competição tão longa. Elas podem ocorrer. O grupo realmente alternou momentos dentro das partidas, mas fico muito feliz pelo que pudemos apresentar no segundo tempo contra o Corinthians e na primeira etapa lá no Mineirão, contra o Atlético-MG. A partida deste sábado promete ser muito disputada e faremos nosso melhor do início ao fim para conseguirmos o resultado que nos interessa, que é a vitória”, explicou Zé Ricardo.

Do lado do Botafogo, Jair Ventura preferiu não provocar e também relativizou a situação. “A equipe do Flamengo é muito boa, temos que estar atentos a todos. É um time bem ofensivo, bem armado”, disse. “Agora é uma pressão gostosa. Nosso objetivo era livrar o time do rebaixamento. Não temos a obrigação de classificar para a Libertadores, mas vamos dar o máximo para conseguir. Não tenho bola de cristal para saber se estaremos lá no fim do campeonato”.

Para o clássico, Zé Ricardo contará com todos os jogadores que atuaram no empate de 2 a 2 com o Atlético-MG -incluindo a dupla Gabriel e Fernandinho ao lado de Guerrero no ataque. No Botafogo, Jair promete mexer na formação utilizada no empate sem gols com o Coritiba. A troca deve resultar na entrada de Airton ao lado dos volantes Bruno Silva e Rodrigo Lindoso, o que levará à saída do atacante Sassá.

