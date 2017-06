Flamengo duela com Sport nesta quarta em Recife

Sport e Flamengo jogam às 21h45 desta quarta-feira, na Ilha do Retiro, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo dos rubro-negros marca o reencontro do time carioca com o técnico Vanderlei Luxemburgo, que já tem quatro passagens pelo clube da Gávea. A principal dúvida é saber se Diego começa jogando ou entra novamente no segundo tempo. O garoto Vinicius Júnior fica, em princípio, como opção entre os suplentes. As informações são do Lance.

O argentino Dario Conca nem sequer viajou com a delegação rubro-negra para Recife. Também seguem fora o zagueiro Donatti e os atacantes Gabriel, Berrío e Thiago Santos. Os peruanos Trauco e Guerrero estão a serviço da seleção de seu país. O técnico Zé Ricardo comandou um treino sem a presença da imprensa na véspera da partida. Por isso, a escalação é um mistério.

Sport

Mena, que viveu episódio polêmico esta semana após se envolver em um acidente, continua desfalcando a equipe por estar a serviço da seleção chilena. Diego Souza também viajou na manhã desta terça-feira para se apresentar à Seleção Brasileira e é desfalque certo para a partida.

O técnico Vanderlei Luxemburgo deve mandar o seguinte time a campo: Magrão, Fabrício, Ronaldo Alves, Durval e Evandro; Anselmo, Rithely e Everton Felipe; Rogério, Oswaldo e André

EM TEMPO