Flamengo despacha o Santa Cruz e mantém perseguição ao líder Palmeiras

A perseguição ao líder Palmeiras continua. Depois de tropeçar na rodada passada diante do São Paulo, o Flamengo voltou a vencer neste domingo (9) e superou vice-lanterna Santa Cruz por 3 a 0, no estádio do Pacaembu, com gols de Felipe Vizeu, Willian Arão e Marcelo Cirino. Com isso, mantém a diferença de três pontos para o time alviverde, que também fez a sua parte nesta 29ª rodada do Brasileiro ao vencer o América-MG em Londrina.

Logo aos 5min, Keno viu Paulo Victor crescer a sua frente e perdeu uma chance clara de gol para o Santa Cruz.

No minuto seguinte, o Flamengo respondeu com gol e abriu o placar com Felipe Vizeu. Foi também, de certa forma, uma ‘resposta’ ao líder Palmeiras, que minutos antes também havia marcado seu primeiro gol na partida contra o América-MG, em Londrina.

O time carioca contou com uma falha de Edson Kölln para marcar seu segundo gol. Após cobrança de escanteio da esquerda de Alan Patrick, o goleiro do Santa Cruz saiu mal e Diego ficou livre para cabecear; a bola bateu na trave e voltou nos pés de Willian Arão, que da pequena área e sem ninguém a sua frente concluiu para o gol.

Ainda houve tempo para Marcelo Cirino ampliar o placar. Aos 41min, o atacante recebeu lançamento de Emerson e finalizou com calma para fechar a conta.

A vitória leva o Flamengo a 57 pontos, contra 60 do Palmeiras. Já o Santa Cruz sofre a quarta derrota consecutiva na Série A, estaciona nos 23 pontos e dá mais um grande passo em direção à Série B.

O Flamengo agora tem na quinta-feira mais uma chance de tirar a diferença de três pontos para o Palmeiras. Faz clássico contra o Fluminense no Raulino de Oliveira às 21h, 1h30 mais tarde que o time alviverde, que recebe o Cruzeiro na Fonte Luminosa às 19h30.

Já o Santa Cruz vai a campo um dia antes, quarta-feira, às 21h45, quando recebe o Corinthians na Arena Pantanal.

Flamengo

Paulo Victor; Pará, Réver, Rafael Vaz e Chiquinho (Marcelo Cirino); Márcio Araújo, Willian Arão, Diego e Alan Patrick (Fernandinho); Everton e Felipe Vizeu (Emerson Sheik). T.: Zé Ricardo

Santa Cruz

Edson Kolln; Léo Moura, Wellington, Luan Peres e Allan Vieira; Uillian Correia (Mazinho), Jadson e João Paulo; Arthur (Marion), Keno e Grafite (Bruno Moraes). T.: Doriva

Gols: Felipe Vizeu, aos 6min do 1º tempo; Willian Arão, aos 11min, e Marcelo Cirino, aos 40min do 2º tempo

Cartões amarelos: Alan Patrick (F); Allan (S)

Cartão vermelho: Allan (S)

Estádio: Pacaembu, em São Paulo (SP)

Público: 23.427 presentes

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG)

Por Folhapress