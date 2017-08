Flamengo bate Botafogo e avança à final da Copa do Brasil

O clube da Gávea terá a oportunidade de conquistar o tetracampeonato da competição – Gilvan de Souza/Flamengo

O Flamengo está na final da Copa do Brasil. O time rubro-negro venceu o Botafogo por 1 a 0 nesta quarta-feira (23), no Maracanã, e garantiu a vaga na decisão do torneio. Diego marcou o gol da vitória em belíssima jogada de Berrío. No jogo de ida, no Nilton Santos, os rivais haviam empatado em 0 a 0.

O time carioca terá pela frente o Cruzeiro na disputa pelo título. A equipe celeste bateu o Grêmio nos pênaltis também nesta quarta. O clube da Gávea terá a oportunidade de conquistar o tetracampeonato da competição. Anteriormente, venceu em 1990, 2006 e 2013. As finais acontecerão dias 7 e 27 de setembro.

O jogo começou com o Botafogo tendo uma grande chance de gol logo aos 2 minutos, quando Roger cruzou da direita e Guilherme subiu livre para escorar. O atacante, porém, cabeceou para cima e a bola foi para fora. O atacante Paolo Guerrero, que havia sido desfalque no jogo de ida das semifinais por conta de uma lesão grau 2 na coxa direita, se recuperou e foi escalado pelo técnico Reinaldo Rueda.

A melhor chance dos flamenguistas no primeiro tempo veio justamente com o peruano. Aos 12 minutos da primeira etapa, após uma falha de Luis Ricardo, Guerrero dominou na altura da meia-lua e girou chutando. Gatito fez uma grande defesa no cantinho esquerdo.

O tento da vitória veio aos 25 minutos da segunda etapa. Contratado a peso de ouro este ano, o colombiano Berrío fez valer o investimento e, após uma meia-lua de letra em cima do lateral-esquerdo Vitor Luís, deu assistência para Diego fazer o gol da vitória.

A torcida do Flamengo teve dificuldades para entrar no Maracanã. Como de hábito, boa parte dos torcedores deixou para acessar o estádio em cima da hora do jogo.

Houve aglomeração e tentativa de invasão. A Polícia Militar fechou os portões e dispersou o tumulto com spray de pimenta e balas de borracha. Só depois disso a entrada foi normalizada, já com o jogo em andamento.

O torcedor Wagner Soares de Miranda ainda foi detidoapós se desentender com uma funcionária do Maracanã e ter sido acusado de injúria racial. O episódio aconteceu no Portão D de acesso ao estádio. Ambos foram conduzidos ao Jecrim (Juizado Especial Criminal) e aguardam os trâmites legais.

No primeiro jogo entre as equipes, um torcedor do Botafogo respondeu por injúria racial a familiares do atacante Vinicius Júnior. Ele foi detido e liberado no dia seguinte. Responde ao processo em liberdade e está impedido de comparecer aos jogos do time alvinegro.

