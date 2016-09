Flamengo aposta de novo em time misto para avançar na Sul-Americana

O Flamengo terá novamente um time misto em campo pela Copa Sul-Americana. O time carioca depende apenas de um empate com o Palestino para avançar às quartas de final. A decisão da vaga acontece na noite desta quarta (28), em Cariacica (ES).

Vice-líder do Campeonato Brasileiro e apenas um ponto atrás do Palmeiras, o Flamengo decidiu poupar titulares na competição continental. A estratégia do técnico Zé Ricardo vem dando certo. Com escalações cheias de reservas, a equipe rubro-negra sofreu para eliminar o Figueirense na fase anterior, mas nas oitavas foi a Chile e derrotou o Palestino por 1 a 0.

Com a vantagem obtida em Santiago, o comandante do Flamengo decidiu poupar cinco jogadores. Assim, estão fora o zagueiro Réver, o lateral Jorge, o volante Willian Arão, e os meias-atacantes Diego, Gabriel e Everton. Já o centroavante Guerrero está confirmado para a partida.

Convocado para a seleção brasileira e um dos destaques do time, o goleiro Alex Muralha for relacionado, mas deve ficar na reserva nesta quarta. Mesmo assim, ele garantiu que o grupo tem condições de se manter na briga pelos títulos das duas competições.

“Nosso sentimento é de brigar tanto pelo título da Copa Sul-Americana, quanto pelo do Campeonato Brasileiro. Sabemos que será difícil, mas temos elenco e grupo para isso. Nesse momento, estamos com a chave virada para a Sul-Americana. Estamos fechados nesses objetivos. Tenho total certeza que, independentemente de quem entrar em campo, dará conta do recado”, afirmou.

Flamengo

Paulo Victor; Rodinei, Rafael Vaz (Léo Duarte), Juan e Chiquinho; Márcio Araújo (Ronaldo), Cuéllar e Alan Patrick; Fernandinho, Marcelo Cirino (Emerson Sheik) e Guerrero. T.: Zé Ricardo

Palestino

Melo; Sirralta, Luna, Vidal e Cereceda; Carvajal, Farías, Mazurek, Vidangossy e Valencia; Venegas. T.: Nicolás Córdova

Estádio: Kleber Andrade, em Cariacica (ES)

Horário: 21h45

Árbitro: Diego Haro (Peru)

Por Folha Press