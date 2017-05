Flamengo abre placar, mas cede empate ao Atlético-PR na estreia de Baptista

No dia da estréia de Eduardo Baptista como novo técnico do Atlético-PR, os donos da casa receberam o Flamengo e empataram em 1 a 1 neste domingo (28). A partida foi válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Ainda juntando os cacos após a eliminação na Libertadores, o Flamengo entrou no gramado da Arena da Baixada cheio de novidades. O técnico Zé Ricardo optou por Renê, Cuéllar, Matheus Sávio e Mancuello.

As apostas tornaram o Flamengo um time cauteloso, que viu o adversário ter mais a bola e ter as chances mais perigosas da etapa inicial. Na melhor delas, Nikão cabeceou e a bola explodiu no travessão de Muralha, que ainda fez grande defesa em conclusão de Grafite. O atacante atleticano também acertou a trave do goleiro do Flamengo.

Em uma das raras descidas dos cariocas, Pará cruzou para Mancuello, que cabeceou sem chances para Wéverton aos 24min do primeiro tempo.

Com a vantagem, o Flamengo redobrou seus cuidados defensivos e manteve a postura de só sair “na boa”. O Atlético continuou tendo mais a bola e ditou o ritmo da partida, mas sem conseguir marcar até o final da etapa inicial.

No segundo tempo, o panorama da partida não mudou tanto. Atrás do placar, o Atlético foi mais incisivo e incomodou mais o Flamengo.

Os visitantes, por sua vez, mantiveram uma conduta mais cautelosa e pouco rondaram a área de Wéverton, exceção feita a uma bela cabeçada de Guerrero que o goleiro pegou. O camisa 9 também desperdiçou ótima chance em passe de Lucas Paquetá.

Aos 10min, Thiago Heleno subiu mais alto após cobrança de escanteio e empatou o jogo. O Atlético mostrou mais ímpeto para ganhar o jogo, ao passo que o Flamengo pareceu satisfeito com o resultado. Dada a proposta das equipes e o desempenho em campo, a igualdade foi um placar justo em Curitiba.

Na próxima quarta-feira (31), os paranaenses tem um duelo contra o Santa Cruz, pela Copa do Brasil, às 19h30, na Arena da Baixada. Na ida, empate por 0 a 0. Já o Flamengo tem a semana livre de treinos até a partida contra o Botafogo no domingo (4). O clássico deve marcar a reinauguração da Arena da Ilha.

Folhapress