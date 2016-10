Fla reencontra ‘Maraca’ em duelo contra o Corinthians neste domingo

Após quase 1 ano afastado de seu palco, o Flamengo reencontra o Maracanã, neste domingo (23), às 15h ( horário de Manaus), quando recebe o Corinthians pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A torcida esgotou os ingressos para rever o lar, que esteve entregue aos Jogos Olímpicos ao longo de 2016. O apoio da nação será fundamental para o time da Gávea, que precisa se recuperar da derrota de 2 a 1 para o Internacional. O Rubro–Negro tem 60 pontos, quatro a menos que o líder Palmeiras.

Para o Corinthians, que na rodada passada fez 2 a 0 no América-MG, vencer também é fundamental. Isso porque o time, com 48 pontos, quer ingressar no G-6, a zona de classificação para a Copa Libertadores.

O reencontro com o Maracanã vem mexendo mesmo com os flamenguistas, porém, os jogadores garantem que o foco está no adversário.

“O Flamengo sempre vai estar pressionado pela necessidade de conquistar a vitória. Isso é natural no clube, ainda mais em um jogo como esse, que vai marcar o reencontro do time com o Maracanã e que temos que vencer por conta do mau resultado na rodada passada. Mas não vamos nos sentir mais pressionados. A arma para conseguirmos um resultado positivo é justamente termos a tranquilidade, pois o Corinthians é um time muito perigoso”, afirmou o lateral-esquerdo Jorge.

Em termos de escalação Zé Ricardo faz mistério. O treinador, porém, deverá fazer mudanças. O meia argentino Mancuello vai ganhar uma oportunidade e formar dupla de criação com Diego a fim de melhorar a comunicação com o ataque, que mais uma vez deverá ter Guerrero, apesar do mau momento. O argentino herdaria o lugar de Gabriel. O apoiador Everton, com uma lesão no músculo adutor da coxa direita, está vetado e seu posto pode ficar com Emerson Sheik ou com Marcelo Cirino.

Com pouco tempo para treinar, Oswaldo também escondeu a escalação. A única certeza é a entrada do zagueiro Vilson na vaga de Pedro Henrique, suspenso por acúmulo de cartões amarelos.

No primeiro turno do Campeonato Brasileiro as duas equipes se enfrentaram na Arena Corinthians, em São Paulo (SP). Naquela ocasião o Timão levou a melhor e goleou os flamenguistas por 4 a 0 com gols de Romero (2), Guilherme e Rildo.