Fla e Vasco duelam por vaga na decisão do turno

O Clássico dos Milhões com cara de Jogo das Tensões. É nesse clima que Flamengo e Vasco se enfrentam neste sábado (25), às 15h30 (de Manaus), no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), pelas semifinais da Taça Guanabara. A onda de violência que fez a Justiça determinar torcida única nos clássicos na capital do Rio de Janeiro tirou o jogo da Cidade Maravilhosa.

Um forte esquema de segurança está sendo montado em uma semana em que a torcida do Vasco quebrou parte da loja oficial do Flamengo no aeroporto Santos Dumont e facções dos dois lados trocaram ameaças.

O duelo apresenta um Flamengo que é 100% de aproveitamento na competição e que por isso tem a vantagem do empate. O Cruz-Maltino luta contra a própria irregularidade, que o levou ao segundo lugar do Grupo C.

Como de costume, a semana foi marcada por provocações. O atacante Paolo Guerrero chegou a dizer que o Flamengo seria sempre favorito no clássico, com Eurico Miranda lembrando que o Vasco não perde para o rival desde 2015 e que o peruano jamais sentiu o gostinho de marcar um gol contra os vascaínos. Os jogadores, porém, acreditam que o clima ruim não vai ter espaço dentro de campo.

“Trata-se de um jogo de grande rivalidade e isso que escutamos serve apenas para valorizar o confronto, mas os jogadores se respeitam demais”, disse o lateral-direito Pará.

De acordo com o técnico Zé Ricardo, apesar da fase classificatória conturbada pelas bandas de São Januário, é preciso respeitar o rival para não ser surpreendido e acabar derrotado na tarde deste sábado.

“Importante estar preparado para uma grande partida, dura, buscando espaços, vejo até semelhanças entre Flamengo e Vasco. Eles têm contratações que podem estrear. Ideia de fazer uma temporada forte, e essa partida faz parte do que entende como crescimento, colocar nossa força à prova”.

Em relação à vantagem do empate do Flamengo, os vascaínos pregam a tranquilidade para inverterem

a situação.

“Vai ser um jogo em que vamos precisar de tranquilidade, temos noventa minutos para construir o resultado. O Flamengo tem uma vantagem importante, mas que não garante a classificação. Temos que batalhar muito”, disse o zagueiro Luan.

Em termos de escalação, o Flamengo vai manter a base que vem atuando, com Diego, Mancuello e Everton formando um trio de meias que vai encostar em Paolo Guerrero, comandante do ataque. O Fla vai a campo com: Alex Muralha, Pará, Rafael Vaz, Rever e Miguel Trauco; Rômulo, Willian Arão, Diego, Federico Mancuello e Everton; e Paolo Guerrero.

Escalação vascaína

Pelo lado do Vasco, Cristóvão deve promover a entrada do volante Douglas e do meia Wagner, que jogarão, respectivamente, nos lugares de Bruno Gallo e Guilherme. A ideia é melhorar a qualidade de passe do setor. A principal novidade será o atacante Luis Fabiano, que foi relacionado, mas não deve começar jogando, já que se apresentou nesta semana após um longo período longe dos gramados.

O Vasco será formado com: Martin Silva, Gilberto, Rodrigo, Luan e Henrique; Jean, Douglas, Wagner e Nenê; Kelvin e Thalles.

EM TEMPO