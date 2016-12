“Fiz tudo que pude, mas o câncer se alastrou”, diz ex-deputado sobre a morte do filho

O filho mais novo do ex-deputado estadual Fausto Souza, Rodrigo Silva de Souza, 22, morreu na madrugada desta terça-feira (20). O estudante passava por tratamentos na Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), onde faleceu diagnosticado com sarcoma – um tipo de câncer raro.

Por telefone, o ex-deputado falou que o filho era um jovem saudável e que costumava praticar esportes, além de estar cursando o 8º período de odontologia. “Rodrigo era muito querido pela família, colegas e professores da faculdade”, ressaltou.

Fausto ainda informou que, há aproximadamente três meses, foi detectado um tumor no ombro esquerdo do filho e que, desde então, Rodrigo passava por tratamentos por uma equipe médica que, segundo o ex-deputado, atestou que a doença não apresentava mais riscos à saúde do estudante.

“Ele tinha feito uma tomografia em setembro em um hospital particular, mas os médicos informaram que não era algo muito grave e que ele teria que passar por tratamentos. Estávamos cuidando muito bem dos ferimentos. No começo de dezembro, ele começou a apresentar dormências nas pernas e levamos a outro hospital particular, onde fomos muito bem tratados. Lá, fizeram uma ressonância onde detectaram a metástase, ou seja, era um câncer que estava se alastrando para outra parte do corpo dele”, detalhou Fausto.

No último dia 6 de dezembro, Rodrigo foi internado na FCecon, onde passou três dias em um apartamento, quando apresentou um estado grave e foi levado para Unidade de Tratamento Intenso (UTI) do órgão.

Fausto disse ainda que tentou buscar o melhor tratamento para o filho, mas que não deu tempo porque o câncer se expandiu muito rápido.

“Ele passou oito dias na UTI e todos os dias eu estava lá com ele. Ainda liguei para hospitais de São Paulo, para tentar transferi-lo, mas não deu tempo. O câncer agiu mais rápido”, lamentou o ex-deputado.

Rodrigo foi sepultado ainda na tarde de hoje, por volta das 15h, no Cemitério Recanto da Paz, no quilômetro 13 da estrada Manoel Urbano.

