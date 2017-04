Fisioterapeuta cuida de jogadores e é destaque no futebol amazonense

Um dos papéis mais importantes no futebol profissional – fora das quatro linhas – é o do fisioterapeuta. Jogadores, comissão técnica e dirigentes torcem para que seus serviços não sejam utilizados com frequência, o que é inevitável. Eles são os responsáveis por prevenir contusões, tratar traumas físicos e recuperar jogadores de contusões. Consultá-los em véspera de jogos é quase rotina na vida dos treinadores.

Atualmente no Nacional, Régia Oliveira, 50, é a fisioterapeuta em atividade mais vezes campeã no futebol profissional do Amazonas. Há 13 anos no mundo da bola, ela acumula passagens por São Raimundo, Manaus FC e Atlético-PR – onde trabalhou por um curto período. De tão vitoriosa que é, na sua estante não cabem mais medalhas, e na memória, não faltam boas histórias.

“O cargo de fisioterapeuta é essencial para o futebol, pois, muitas vezes quando ocorre um choque de jogo, o massagista entra em campo para dar atendimento, mas em outras ocasiões o choque envolve dois, três ou até mais atletas. Não fica fácil para somente um do departamento médico dar o suporte necessário durante as partidas oficiais”, diz Régia.

Pioneira no futebol amazonense ao ostentar o título de primeira fisioterapeuta mulher a trabalhar no esporte bretão baré, Régia destaca que se espelha no trabalho do colega de profissão Nilton Petrônio, o “Filé”, responsável pela recuperação às pressas do joelho do atacante Ronaldo, que brilhou na conquista do quinto título da seleção brasileira em Copas do Mundo.

Início

Natural de Carauari, Régia reside em Manaus há 42 anos e começou a trabalhar no futebol profissional no São Raimundo, em setembro de 2004, a convite do ex-diretor alviceleste, Ivan Guimarães. Lá, ela auxiliou o médico esportivo e especialista em joelho, Rafael Benoliel. Pelo time da Colina, fez parte da comissão técnica do treinador Carlos Prata e foi campeã amazonense em 2006, último título oficial da Colina.

“Foram tempos marcantes. Os elencos de 2004, 2005 e 2006 eram uma família. O time, além de ser um dos melhores que eu trabalhei, me deu a chance de conhecer vários lugares no Brasil, como em Florianópolis, que viajamos para jogar lá, contra o Avaí e ficamos hospedados em um hotel fora do comum. A cidade é muito linda. O futebol nos concedeu viagens impressionantes”, relembra a fisioterapeuta.

À sua inserção no futebol, faz questão de agradecer Rafael Benoliel, responsável por convidá-la para trabalhar no São Raimundo, quando a equipe ainda disputava a Série B do Campeonato Brasileiro. Quando ele foi estagiar no Atlético-PR, em 2015, também levou a fisioterapeuta junto. Foram 30 dias na Arena da Baixada, acompanhando o dia a dia do departamento médico de um dos maiores clubes do Brasil.

Futebol Amazonense

De acordo com Régia, o futebol local necessita de apoio e massificação para voltar aos tempos de grandes vitórias.

“Em dias de jogos de campeonatos de fora, é perceptível as inúmeras chamadas em rádios e outros meios de comunicação. Nosso certame está sendo deixado de lado por parte daqueles que formam opinião e divulgam os jogos e eventos esportivos que ocorrem na cidade”, avalia. A fisioterapeuta cita ainda a falta de confiança dos empresários locais nos dirigentes dos clubes amazonenses. “É preciso haver administração séria por parte dos cartolas do futebol, como um trabalho de base exemplar. Precisamos chamar a atenção dos investidores. O futebol profissional está cada vez mais amplo, são vários setores e departamentos a ser preenchidos”, explica. A rivalidade é deixada de lado no futebol por Régia, quando um atendimento se faz necessário. “Já aconteceu de eu atender jogadores adversários. Nosso registro profissional engloba, valor à vida”, finaliza.

João Paulo Oliveira

