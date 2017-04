Fiscalização resulta na prisão de peruana por venda ilegal de remédio no Centro

Uma fiscalização da Vigilância Sanitária da rede municipal de Saúde (Visa Manaus) com o apoio da Delegacia Especializada de Proteção ao Consumidor (Decon), foi deflagrada na manhã desta sexta-feira (7) para coibir as vendas ilegais de medicamentos no Centro de Manaus. Os trabalhos se concentraram em torno do Mercado Municipal Adolpho Lisboa e resultou na prisão de uma mulher de nacionalidade peruana, identificada como Rosa Aurora Lao Valles, de 54 anos, que continha dezenas de medicamentos prontos para serem comercializados.

De acordo com o diretor da Visa Manaus, Fernando Branco, o órgão vem buscando uma forma para restringir as atividades dos ambulantes e conter essa comercialização.

“Os fiscais têm as dificuldades de encontrarem esses ambulantes pelo fato deles se locomoverem e não trabalharem em um ponto fixo. A vigilância já sabe desses acontecimentos e vem fazendo fiscalização e posicionando fiscais em alguns pontos estratégicos, mas quando os vendedores veem as equipes caracterizadas, acabam fugindo e dificultando os nossos trabalhos”, explicou o diretor.

O fiscal de saúde da Visa Manaus, Fabio Markendorf, orientou que a população fique atenta e que adquira apenas medicamentos comercializados em farmácias e drogarias. Markendorf ainda alertou sobre as comercializações ilegais dos ambulantes e os danos que os produtos podem causar na saúde.

“A maioria desses produtos não têm registros e são de origens desconhecidas, podendo trazer diversos males à saúde porque não há conhecimento sobre composição, eficácia e terapêutica. E mesmo os produtos que têm registros industrializados não se pode confiar, porque são produtos adulterados e não sabemos de que forma são armazenamento e as condições em que eles estão. A própria falta de orientação sobre uso desse medicamentos pode agravar a saúde do consumidor”, disse Fabio.

O titular da Decon, delegado Lázaro Ramos, explicou que as investigações devem continuar. Agora, com foco, principalmente, nos fornecedores. Em depoimento, a mulher que foi presa informou que estava na cidade a pouco tempo e recebeu os medicamentos de um homem, que não teve a identidade revelada, e que costuma fazer esse tipo de entrega para os ambulantes.

“Agora nossas equipes vão em buscas dos fornecedores, vamos colher informações através de denúncias e do depoimento da ambulante que foi presa”, disse o delegado.

As denúncias para combater esse tipo de comércio podem ser feitas pelos telefones do Disk Denúncia Visa pelo número 0800 092 0123 ou pelo telefone da Decon 3214-2264.

Daniel Landazuri

EM TEMPO