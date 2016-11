Fiscalização no interior resulta em multa superior a R$ 188 mil por crimes ambientes

Com o objetivo de atender denúncias, coibir a prática de desmatamento e queimadas, a operação de fiscalização ‘Maíra 5’, realizada entre os dias 17 a 21 de outubro de 2016, resultou na aplicação de R$ 1.88.240 mil em multas a diversas propriedades rurais por crimes ambientais. A ação foi realizada nos municípios de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus), Manacapuru (68 quilômetros da capital) e Novo Airão (a 115 quilômetros da capital).

A medida de fiscalização adotada pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), com apoio do Batalhão de Policiamento Ambiental, identificou diversos crimes ambientais na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RSD) Rio Negro, localizado nas regiões citadas acima, que tem acesso pelas rodovias AM-070, AM-352 e ramais adjacentes.

A equipe composta por oito integrantes, constituída por analistas ambientais do IPAAM e policiais militares do Batalhão de Policiamento Ambiental, apurou as denúncias, resultando na adoção dos seguintes procedimentos administrativos: lavratura de sete Autos de Infração, três Termos de Apreensão/Depósito, dois Termos de Embargo/Interdição e uma Notificação, totalizando o valor de R$ 188.240,00 em multas, na apreensão de uma pá carregadeira e 85,8 st de lenha, além do embargo de duas atividades.

