Fiscalização do TRE-AM apreende material de propaganda irregular na Zona Norte de Manaus

A Comissão de Fiscalização da Propaganda Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TER-AM), apreendeu na manhã deste domingo (30), durante votação do pleito, um material de propaganda fixado irregularmente em um veículo de passeio em frente à escola estadual Aldeia do Conhecimento Professora Ruth Prestes Goncalves, localizado na avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova, Zona Norte.

De acordo com o coordenador-geral da comissão de apoio aos juízes da propaganda eleitoral do TRE-AM, Fued Semen Cavalcante, foi constatada irregularidade de um motorista que tinha fixado uma bandeira do candidato a prefeito, Marcelo Ramos (PR), no vidro traseiro, o que não é permitido pela Lei Eleitoral. “É permitido apenas adesivo perfurante e fizemos apreensão do material que agora vai ficar em poder da comissão. Orientamos também o cidadão para que não prossiga dessa maneira”.

Ainda segundo Fued Cavalcante, será feito um relatório da irregularidade e uma notificação, será apresentada para o candidato.

A comissão iniciou a de hoje blitz por volta das 8h da manhã, com todas as equipes de servidores do Tribunal, secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmas), Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans) percorrendo durante todo o dia nas principais zonas da cidade, verificando irregularidades.

“Até o momento, nada de mais grave foi achado. Recebemos inúmeras denúncias chegando no conhecimento do TRE, não só da comissão de propaganda, tendo em vista a dimensão da nossa cidade. Cada juiz dentro da jurisdição está encarregado de coibir nos colégios eleitorais os crimes eleitorais encontrados, como caixa 2”.

Diogo Dias

Jornal EM TEMPO