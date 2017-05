SMTU apreende ônibus da Global Green em Manaus

A Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU), apreendeu ao menos sete ônibus e notificou outros 60 veículos do transporte coletivo da empresa Global Green, que estavam em situação irregular de documentação e principalmente de estrutura, durante fiscalização que iniciou às 4h da manhã desta terça-feira (9) na garagem da empresa, localizada na avenida Autaz Mirim, Zona Leste de Manaus.

De acordo com o superintendente da SMTU, Audo Albuquerque da Costa, a fiscalização faz parte da ‘Operação Transporte Seguro’ e tem como objetivo verificar as condições de limpeza e manutenção dos ônibus, além da disponibilização de moedas para o troco aos cobradores, conforme estabelecido na Lei Orgânica do Município (LOMAN).

“Foram verificadas demandadas dos passageiros de ônibus, após denúncias sobre os problemas na frota. Também constatamos que a empresa não estava oferecendo um serviço de qualidade à população”, explicou Albuquerque.

As principais irregularidades encontradas nos veículos são referentes à documentação, mecânica e estrutura dos ônibus. “Encontramos veículos com o licenciamento atrasado, sem rampas para cadeirantes, bancos e pára-brisas quebrados . Havia até mesmo veículos com problemas nos freios e com vazamento de óleo”, explicou o titular da SMTU.

A empresa terá um prazo para regularizar os ônibus. Caso as notificações não sejam cumpridas na data estabelecida, poderá ter o contrato com a Prefeitura suspenso.

Os ônibus apreendidos foram levados para Terminal de Integração 5 (T5), de onde serão levados pra o parqueamento da SMTU.

Daniel Landazuri

EM TEMPO