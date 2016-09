Fio elétrico rompe e assusta moradores da Zona Leste; Caso similar ocorreu há 3 meses e matou casal

O Corpo de Bombeiros Militares do Amazonas (CBMAM) registrou, no fim da tarde desta quarta-feira (21), o rompimento de um fio elétrico na rua CCE, da Comunidade da Sharp, Zona Leste da capital amazonense. A fumaça assustou os moradores que passaram por uma situação similar há três meses, quando duas pessoas morreram e outras 12 ficaram feridas após um fio se romper na rua Oriente.

De acordo com a assessoria do órgão, desta vez ninguém ficou ferido.

A Eletrobras Amazonas Energia foi acionada, pois o fio estava energizado e apresentava riscos aos populares. Assim que a energia foi desligada, os bombeiros fizeram uma vistoria no local e não constataram focos de incêndio.

Relembre o acidente

No dia 5 de junho deste ano, durante uma festa religiosa, outro fio de alta-tensão se rompeu e matou duas pessoas, além de ferir outras 12. O casal Valdemir Rodrigues Nascimento, 36, e Valdeana Nascimento, 25, morreu na hora. Um inquérito policial foi aberto para apurar o caso.

A Eletrobras, na ocasião, fez a troca do fio de alta tensão e apontou que o rompimento foi causado por um corte de linha de pipa. Segundo a empresa, o resultado se deu com base em fotografias e depoimentos de técnicos eletricistas que estiveram no local, que constataram que cinco, dos sete fios que compõem o cabo, foram cortados. Com isso, os dois fios restantes não suportaram a tensão do próprio cabo, causando o rompimento.

Por equipe EM TEMPO online