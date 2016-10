Finalista do ‘X Factor Brasil’, banda Ravena conquista a internet

Se depender das redes sociais, a ‘girl band’ Ravena já levou a primeira edição do ‘The X Factor Brasil’.

O quarteto composto por Júlia Rezende, Jack Oliveira, Laís Bianchessi e Lara Dominic passou pelo desafio das cadeiras na última quarta-feira (19) com a apresentação de ‘Não Para’, sucesso da cantora Anitta, conquistando o público e uma vaga na fase final e ao vivo do programa, que começa nesta segunda-feira (24).

O conjunto foi formado pelo jurado Rick Bonadio após Júlia, Jack e Lara terem sido reprovadas na categoria individual feminina, e Laís, separada do trio com o qual ingressou no programa.

Agora na categoria grupos, o Ravena tem como mentor o ex-Titãs Paulo Miklos.

No Twitter, os fãs da banda, autodenominados ‘ravenáticos’, apoiaram as participantes com fã-clubes, piadas, ‘memes’ e a hashtag ‘Não Para Ravena’, um dos assuntos mais comentados pelos brasileiros na rede social na manhã de sábado (22).

‘The X Factor Brasil’ vai ao ar às segundas e quartas, às 22h30, na Band.

Folhapress