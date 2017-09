Final feliz: criança esquecida pelo pai em bar na Zona Norte é encontrada e resgatada pela mãe

Pietro já está seguro e a salvo com a mãe -Foto: Divulgação

Após a divulgação da matéria sobre desaparecimento do garoto Pietro Portela Silva Carmo, de 4 anos, por meio do Portal EM TEMPO, um leitor ajudou a localizar o menino, que foi encontrado pelos familiares por volta das 11h desta sexta-feira (8). A criança estava na casa dos proprietários do Lanche e Bar do Prado 2, no conjunto Manoa, Zona Norte de Manaus, após ser esquecida pelo pai, que estava embriagado.

“Eu vi a publicação no Facebook e liguei para os contatos que foram divulgados na matéria, pois um amigo havia comentado que havia achado uma criança na rua e a deixado num bar. Depois que eu li a reportagem, percebi a semelhança na história, e entrei em contato com a família”, disse o motorista Leilson Souza, de 33 anos, que ajudou para que Pietro fosse encontrado.

Leia mais: Menino de 4 anos desaparece após pai esquecê-lo em bar na Zona Norte de Manaus

A criança estava aos cuidados dos proprietários do estabelecimento onde o pai consumia bebidas alcoólicas, na noite de quinta-feira e, embriagado, esqueceu a criança no local.

Criança perambulou pela rua até de madrugada

O gerente do bar, Duenderson Silva, contou que um amigo dele, encontrou Pietro, por volta das 3h da madrugada, andando sozinho em uma rua do conjunto Manoa.

“A criança estava descalça, chorando e toda suja. Meu amigo deixou o menino no nosso bar e chegou a ir até a delegacia aqui do bairro, mas os policiais alegaram que não seria a delegacia responsável pelo caso, que deveriam procurar a delegacia da criança. Minha mãe cuidou do menino e ele dormiu a noite toda. Hoje a mãe apareceu para resgatá-lo. O pai saiu daqui ontem embriagado, não se aguentava em pé, teve uma atitude irresponsável”, disse o gerente.

A mãe da criança, Simone Silva, após encontrar o menino, agradeceu a divulgação da matéria pelo EM TEMPO. Segundo ela, irá levar o caso à justiça, para tirar a guarda compartilhada com o pai de Pietro.

“Estou tranquila e muito feliz. Agora estou com meu filho. Vou à delegacia ainda hoje para prestar depoimento e depois procurarei a justiça. O pai dele mostrou que não tem condições de cuidar do filho”, disse.

Rede Social

A contribuição para encontrar a criança, por meio da rede social, prova que as novas mídias são úteis para a sociedade, quando usadas para o bem comum. Para a especialista em redes sociais, Flávia Frota, a comunicação atual tem esse poder de deixar as pessoas conectadas por meio dos assuntos diversos que se espalham pela rede. “Estas novas mídias têm o poder de amplificar as mensagens e alcançar resultados rápidos e surpreendentes. O caso de Pietro ilustra como estas ferramentas são importantes para fazermos o bem”, explicou.

Para a jornalista e especialista em Marketing Digital, Vanessa Brito, as mídias digitais hoje são um grande instrumento tanto de divulgação como de utilidade pública. “O público das redes sociais tornou-se próssumidor, ou seja, não é apenas consumidor, mas também produz e compartilha conteúdos em fotos, vídeos e textos. As redes sociais têm um importante papel para a socialização e popularização da informação”, finalizou Vanessa.

Daniel Landazuri

EM TEMPO

Leia mais:

Menino de 4 anos desaparece após pai esquecê-lo em bar na Zona Norte de Manaus

Tia acusa mãe de sair com filho ‘embriagada’ e perder a criança em Manaus

Bombeiros retomam buscas por rapaz autista desaparecido em mata de Manaus

s.