Final de semana ‘democrático’ oferece teatro, dança e músicas de todos os gêneros aos manauaras

O final de semana, que marca a data aonde milhares de pessoas irão às urnas decidir quem querem para administrar Manaus, também está repleto de opções para quem deseja momentos de entretenimento e descontração. Confira:

O ‘Festival Curumim de Teatro de Bonecos’ acontecerá nesta sexta-feira (30), às 18h, com a apresentação de Oscarino e Peteleco, no Largo de São Sebastião, localizado no Centro de Manaus. No mesmo dia, às 20h, a Companhia Trilhares traz a peça ‘Não Acredito, eles falam!’, com entrada franca, no Teatro Amazonas. O evento é um lançamento da Companhia de Teatro Apareceu a Margarida Companhia.

Na mesma noite e palco, a gaúcha Companhia Theatral Goliardos apresenta o espetáculo intitulado ‘Marilyn Monroe: Um Desapontamento Triste na Face Delicada de um Sorriso’, com atuação e manipulação de André Guedes. A montagem apresenta de um lado a boneca, que insiste que seu manipulador deve mudar o enfoque da peça para uma abordagem que coloque Marilyn Monroe como uma mulher comum. Do outro, o bonequeiro, que deseja abordar o mito sexual Marilyn Monroe. Essa diferença de perspectiva entre os personagens em relação à abordagem da trama, traz fragmentos das poesias escritas pela atriz. Enquanto a boneca propõe um enfoque feminista, o manipulador não abre mão de explorar a história do maior mito do cinema mundial. Esse debate leva a confidências entre os personagens, conduzindo a um final surpreendente.

No último dia do evento, no sábado (1), às 18h, acontece a peça infantil ‘A Turma do Utilixo’, da Cor e Ação Eventos. O Teatro Amazonas fechará a programação, às 20h, com a Cerimônia de Encerramento e prestação das homenagens aos artistas amazonenses Oscarino Varjão, Mayr Mendes e Cleyton Mady.

Diretamente de Goiânia, a peça ‘Plural’ encerra o ciclo de espetáculos da primeira edição do Curumim, também no Teatro Amazonas. O enredo é tecido pelas histórias de uma menina chamada Maria. Suas primeiras recordações remetem aos seus sete anos, onde se distraía brincando com uma boneca de milho no terreiro de sua casa, enquanto sua avó cozinhava no fogão a lenha e lhe falava pela janela. Uma trama sempre tensionada entre o drama e a poesia, o trágico e o humor.

Dança

O espetáculo ‘CASARdá? Ou Aqui Você Compra O Tão Sonhado Sonho’ volta a ser apresentado nesta sexta-feira (30), com entrada gratuita, no Teatro da Instalação, localizado na rua Frei José dos Inocentes, s/n, também no Centro da capital.

Com coreografia de Alex Gomes e interpretado pelo Corpo de Dança do Amazonas, o espetáculo é inspirado nas Czardas – música folclórica húngara usada em celebrações matrimoniais – e na lenda das Icamiabas (designação genérica dada a índias que teriam formado uma tribo de mulheres guerreiras que não aceitavam a presença masculina na região Amazônica).

Soul com blues

Com influências que vão de Amy Winehouse a Tom Jobim, a banda venezuelana Bolivar Blues faz o primeiro show na capital nesta sexta-feira (30), a partir das 22h, no Jack’n’ Blues, localizada na rua Nova Prata, 945, bairro Vieiralves, Zona Centro-Sul. A apresentação marca também o lançamento de um EP com cinco músicas autorais. A Bolivar Blues, que traz em suas composições uma mistura de soul com blues, é liderada pela cantora Zoe Dutka.

A banda amazonense Fourtune fará o pré-show do evento.

Gospel

A Banda Levitas em Ação se apresenta, a partir das 19h30, deste sábado (1º ), na praça de alimentação do no Shopping Manaus ViaNorte, localizado na avenida Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, no Nova Cidade, na Zona Norte. O evento acontece como a programação de esquenta para o festival ‘ViaNorte Voice Gospel’, que vai reunir artista do gênero musical no centro de compras, em novembro. De acordo com a banda, ela apresentará um repertório com os mais diversos estilos musicais buscando estimular a criação e difusão da cultura cristã.

Música eletrônica

O Flutuante Sun Paradise tem programação diferenciada neste final de semana por conta da Lei Seca nas Eleições 2016. No sábado (1°), o complexo abre às 9h com música eletrônica e DJ das 11h até às 22h, na balada Sunset Prime, sem alteração na programação semanal.

No domingo, o flutuante abre seu espaço de lazer com restaurante para almoço, também as 9h, mas sem a venda de bebidas alcoólicas até as 18h, conforme decisão da Justiça Eleitoral. Os DJs começam a tocar as 11h, com os melhores hits das maiores baladas da atualidade. A entrada no flutuante será gratuita até as 17h. Os DJs Augusto Leel e Ferando Araújo são os convidados do domingo.

Forró

O Arena Pub se transforma, nesta sexta-feira (30), a partir das 22h, no ‘Bar do Maykinho’, localizada na entrada do Shopping Arena Mall, na avenida Pedro Teixeira, 219, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste. O evento contará com a apresentação do cantor de forró, que está há dois e meio à frente da Xiado da Xinela, Evandro Jr. Na mesma noite, pelo palco também irão passar as bandas Forró Peneirado, Meu Xodó e Balanço da Sanfona. O DJ Marcos Batman, entra nos intervalos do evento, agitando a espaçosa pista de dança.

Funk

O Forró de Nós promove neste domingo (2), a primeira edição da festa ‘Forró Funk’, na casa situada na avenida do Turismo, no bairro Tarumã, Zona Oeste. A festa vai contar com a presença da atração nacional, MC Menor do Chapa, do Rio de Janeiro. Além dele, também sobem ao palco as bandas Forró Peneirado, Xiado da Xinela e Balanço da Sanfona, a partir das 21h.

Com informações da assessoria