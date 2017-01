Final da Liga Olé de futsal acontece na segunda-feira

As equipes finalistas da terceira edição da Liga Olé de Futsal foram conhecidas na noite desta quinta-feira (19), na Arena Amadeu Teixeira. Em duas partidas acirradas do início ao fim, 25 de Março e Real SWB eliminaram as equipes do Estrela do Norte e Nike e vão fazer a final da competição que oferece R$ 7 mil em premiação na próxima segunda-feira (23), às 20h, também no ginásio poliesportivo localizada na Loris Cordovil. O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel) apoia a competição.

Para chegar a finalíssima, o Real SWB passou pelo time do Nike nas penalidades, ao empatar em 2 a 2 no tempo normal e fechar a partida em 3 a 1. Na segunda partida da noite, o atual campeão 25 de Março despachou o vice-campeão amazonense Estrela do Norte ao vencer por 2 a 0, com dois gols marcados no primeiro tempo.

“A gente já tinha enfrentado eles no Campeonato Amazonense, fomos com um time desfalcado e empatamos em 3 a 3. Para essa partida fomos confiantes que iriamos ganhar. Essa vitória dá moral para o time. Para as pessoas que estão de fora nosso time é pequeno, de bairro, e nos enxergam como inferior, mas para mim o jogo se ganha é dentro de quadra”, afirmou o presidente do time, Amarildo Marques, que se reveza na função de treinador do 25 de Março.

Final na Arena Amadeu

Com mais de 40 times da capital e interior na disputa, a competição encerra com chave de ouro, na próxima segunda-feira, às 20h, na casa do esporte amazonense, a Arena Amadeu Teixeira.

“É uma competição em que todas as equipes de bairro querem jogar na Arena Amadeu Teixeira. E jogar uma final no Amadeu motiva as equipes”, afirmou o organizar da Liga Olé, João Vieiralves, prevendo uma disputa emocionante pela premiação em dinheiro.

“Vai ser uma final empolgante. O Real tem jogadores talentosos, porém desconhecidos. Já o 25 de Março é um time consolidado e equilibrado taticamente. Eliminou o vice-campeão amazonense, Estrela do Norte, e essa final promete ser um jogo bem duro na Arena Amadeu”, avaliou.

