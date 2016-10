Fim de semana tem esquenta do Boi Manaus na Ponta Negra

Abrindo a programação do Boi Manaus 2016, neste fim de semana, 15 e 16, o anfiteatro do Complexo Turístico da Ponta Negra será palco para o esquenta do Boi Manaus, a partir das 16h.

No sábado, 15, a festa começará com o cantor Helen Veras, seguido pelo cantor Hamiraldo da Mata, que se apresentará às 17h, e do cantor Fabiano Neves que subirá ao palco às 18h. Às 19h será a vez da banda Kamayurá comandar a festa. Ás 20h se apresentará o cantor Ricardo Lira.

Encerrando a programação do primeiro dia do esquenta, sobem ao palco o apresentador oficial do Boi Garantido, Israel Paulain e o ‘pop da selva’, Arlindo Jr, o show começará às 21h.

Já no domingo, 16, a cantora Mara Lima abrirá a programação a partir das 16h. Posteriormente, subirá ao palco o cantor César Pinheiro, das 17h.

Às 18h começará a apresentação do cantor Fábio Casagrande, seguido por Kuarup, às 19h. A festa continuará às 20h sob o comando do cantor Robson Jr.

No encerramento do segundo dia, o levantador de toadas do Boi Garantido, Sebastião Jr, e o levantador de toadas do Boi Caprichoso, David Assayag, entram em cena às 21h para finalizar o show.

O Boi Manaus 2016 será realizado nos dias 21 e 22 de outubro, nas Zonas Leste e Oeste de Manaus, no circuito Itaúba e circuito Ponta Negra. Em dois dias de festa, 20 artistas ser revezarão nos trios elétricos e no palco do anfiteatro.

Com informações da assessoria