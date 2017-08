Fim de semana fecha temporada de festivais folclóricos nos bairros de Manaus

Os festivais folclóricos nos bairros entram na reta final e terão suas programações encerradas neste fim de semana. De sexta-feira, 25/8, a domingo, 27/8, oito eventos serão realizados nas zonas Norte, Leste, Oeste e Centro-Oeste, a partir das 19h.

Os moradores da Comunidade Nova Floresta, zona Leste, realizarão o 12° festival Folclórico, na Rua Ônix, no bairro Tancredo Neves. No bairro Cidade Nova, zona Norte, os moradores farão a festa na rua Bispo Pedro Massa. Haverá festivais também no Bairro da Paz, com o Festival Folclórico do Santos Dumont, no Santa Etelvina e no bairro Monte das Oliveiras.

O projeto Festival Folclórico nos Bairros iniciou em junho, com apoio da Manauscult.

Programação do Fim de Semana:

12º Festival Folclórico da Comunidade Nova Floresta

25,26,27 de agosto 1,2,3, 8,9 e 10 de setembro

19h às 0h

Rua Ônix, Comunidade Nova Floresta – Tancredo Neves (próximo a Escola Municipal Madre Tereza de Calcutá)

35º Festival Folclórico da Cidade Nova – Campo do Divina

25,26,27 de agosto 1,2,3, 8,9,10 de setembro

19h às 0h

Rua Bispo Pedro Massa – Cidade Nova

Arraial dos Amigos da Comunidade do Bairro da Cachoeirinha

25,26,27 de agosto

19h às 0h

Avenida Marquês de Silveira (entre as Ruas Parintins e Carlos Antony), s/n – Cachoerinha

4º Festival Folclórico da Comunidade Parque Santa Etelvina

25,26,27 de agosto

19h às 0h

Rua D, esquina com a Rua Tereza D’ ávila, Bairro Santa Etelvina

Festival Folclórico do Santos Dumont

25,26,27 de agosto e 1,2 e 3 de setembro

19h às 0h

Rua Comadre José Siqueira, 371, Conjunto Santos Dumont – Bairro da paz

10º Festival Folclórico Rosas da Noite

25, 26,27 de agosto e 1,2 e 3 de setembro

19h às 0h

Rua Atlético Paranaense com a Rua Leopardo, em frente a UBS, nº 36, Bairro Cidade de Deus

Arraial da Comunidade Nossa Senhora de Fátima

25,26 e 27 de agosto

18h às 0h

Rua Boa Esperança, Bairro Vila da Prata.

Festival Folclórico Clariano do Monte das Oliveiras

25,26 e 27 de agosto

18h às 0h

Rua Palmeira Branca, nas proximidades do igarapé do passarinho, Bairro Monte das Oliveiras

