Fim de semana em Manaus tem mais de 30 acidentes de trânsito e duas vítimas fatais

O motociclista, Marques Santos dos Santos, 21, foi encontrado morto na avenida Coronel Cyrillo Neves – Divulgação

Entre a última sexta-feira (9) e este domingo (11), o Twitter do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans) registrou pelos menos 35 acidentes de trânsito, entre colisões, capotamentos e atropelamentos. Em dois dos casos, as vítimas não resistiram aos ferimentos e morreram. O número registrado pelo Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) da Polícia Civil é inferior e demonstra que Manaus teve 14 acidentes de trânsito no mesmo período.

Do total de acidentes registrados, 14 pessoas foram socorridas para unidades de saúde da capital. Sendo que duas vítimas foram levadas para atendimento médico no Hospital 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul, e outras 12 pessoas foram para o Hospital João Lúcio, na Zona Leste.

Mortes

O mototaxista, Cesar Severino Leite, 42, morreu após se envolver em um acidente com um veículo BMW, por volta das 23h30, na avenida Constantino Nery, Chapada. O condutor do carro foi detido no local por estar supostamente sob o efeito de drogas. Ele foi liberado pela polícia horas depois do acidente.

Outra vítima fatal foi motociclista, Marques Santos dos Santos, 21, que foi encontrado morto na avenida Coronel Cyrillo Neves, bairro Compensa. Segundo os familiares, o jovem havia ingerido bebidas alcoólicas e, por isso, perdeu o controle da moto.

Diferença de dados

A diferença entre os números apontados pelos órgãos, segundo uma fonte da área policial, que preferiu não se identificar, pode ocorrer devido ao número de agentes de trânsito em todas as zonas de Manaus e que atualizam em tempo real todas as ocorrências. Além disso, em muitos casos, os condutores entram em “acordos amigáveis” e não ligam para o 190 (Polícia) ou os telefones dos órgãos que atuam nesse tipo de ocorrência, como Bombeiros (193) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – Samu (192). Esses acionamentos são a base dos registros do Ciops.

Além disso, os motoristas também, na sua maioria, não registram oficialmente os casos na delegacia – que é a base de dados utilizada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM). Esses fatos fazem com o que as ocorrências atendidas pelo Manaustrans, que atua diretamente no monitoramento do trânsito e nas ruas, sejam superiores aos apresentados pelos demais órgãos de segurança pública.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da SSP-AM, que confirmou que o Ciops não registra todas as ocorrências envolvendo acidentes de trânsito que ocorrem na cidade.

Laize Minelli

EM TEMPO