Fim de primeiro tempo, Nacional perde por 1 x 0 para o Galvez-AC

O Nacional segue perdendo por 1 a 0 para o Galvez-AC, pelo jogo de volta válido pela fase pré eliminar da Copa Verde 2017.

A partida acontece no estádio Gilbertão, em Manacapuru, (a 87 km de Manaus)

Apoiado pela torcida, o Nacional foi para cima logo aos cinco minutos do primeiro tempo. Após falta em Junior Bolt. Romário cobrou e a defesa acriana afastou o perigo.

Cinco minutos mais tarde, o Nacional voltou a oferecer perigo. De canhota, o atacante leonino Jackie Chan aproveitou sobra de bola e chutou tirando tinta da trave do goleiro Máximo.

Após roubada de bola no meio de campo, o meia-atacante Romário lançou para Alan Bahia, que chutou em cima da zaga. No escanteio Romário cobrou fechado e obrigou o zagueiro Rafael afastar para longe.

Aos 30, a partida foi paralisada por 7 minutos em virtude do forte calor. No retorno o atacante Jackie Chan foi punido com o segundo cartão amarelo e deixou o Nacional com inferioridade numérica.

Somente aos 46 minutos o placar foi aberto. Após um lançamento na grande área, o atacante Morais trombou com o zagueiro Vitor e a bola desviou enganando o goleiro Pablo: 1 a 0.

O primeiro duelo confrontado no Acre terminou empatado em 1 a 1 e o Galvez-AC vai garantindo classificação à primeira fase para breve embate contra o Paysandu.

João Paulo Oliveira

EM TEMPO