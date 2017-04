Fim de jogo: Corinthians vence por 1 a 0 e quebra invencibilidade do Iranduba

Pela oitava rodada da primeira fase da elite do Brasileirão de Futebol Feminino 2017, o Corinthians superou o Iranduba por 1 a 0, na tarde desta terça-feira (18), na Arena Barueri, em São Paulo.

O gol corintiano foi marcado pela volante Monique Peçanha com apenas um minuto de jogo. Com o revés, o time amazonense perdeu a invencibilidade e os 100% de aproveitamento na competição.

As donas da casa abriram o placar logo no primeiro minuto da etapa inicial e em sua única chegada ao gol amazonense. Após a lateral-direita Cacau enfiar bola perigosa para volante a Monique Peçanha, que com tranquilidade tocou na saída da goleira Rubi e acertou o canto direito; 1 a 0.

O Iranduba por pouco não empatou cinco minutos antes das equipes descerem para os vestiários. Aos 40, a artilheira do time amazonense chutou rasteiro rente ao poste direito, a goleira Lelê não foi na bola e “tirou com os olhos”.

Segundo tempo

Com 10 minutos do segundo tempo, a partida foi paralisada após uma queda de energia elétrica na Arena Barueri. Foram 12 minutos de paralisação. No retorno, o Corinthians caiu de rendimento e o Iranduba passou a brigar mais pelo possível gol de empate. Aos 29, Kamila triangulou com Glaucia e chutou por cima do gol corintiano.

A chance de empate mais provável do Iranduba ocorreu aos 51. A centroavante Glaucia dividiu com a lateral-esquerda Juci, dominou a bola e chutou rasteiro procurando o canto direito de Lelê, mas a bola foi para fora.

Com o resultado, o Corinthians somou 18 pontos e, com três gols a menos de saldo que o rival amazonense, permanece na segunda colocação. O Iranduba mesmo com o revés garantiu a ponta da tabela de classificação.

Ambos os times retornam a campo pela nona rodada do Brasileirão. O Iranduba duela no próximo dia 27, às 20h, contra o Sport, na Arena da Amazônia. O Corinthians mede forças no próximo dia 26, às 14h, contra o Vitória-PE, na Arena Barueri.

