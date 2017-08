Fim de festa: festival folclórico do parque 10 termina no próximo domingo

Para quem adora se esbaldar nas festas juninas, uma notícia: O 37ª Festival Folclórico do Parque Dez, na zona Centro-Sul, um dos mais tradicionais da cidade, terá sua programação encerrada no próximo domingo, 13/8. O festival teve início no dia 7/7 e durante todas as noites se apresentaram no palco do evento mais de 120 grupos, entre danças internacionais, nordestinas, cirandas e quadrilhas.

No local, estão disponíveis também mais de 250 barracas espalhadas por todo o complexo do Centro Social Urbano (CSU) do Parque Dez. Há opção gastronômica para todos os gostos. O cardápio vai do tacacá às delicias da época como bolo de macaxeira, milho verde, maçã do amor, entre outras. O festival conta ainda com um parque de diversões para a alegria da garotada.

“Uma das comidas que procuro é a farofa de camarão, pois sou paraense e acabei encontrando no festival barracas que oferecem a gastronomia do meu Estado. Eu convido as pessoas a experimentarem as diversas iguarias que o evento tem a oferecer”, disse a frequentadora do festival, Nuliana Queiroz.

Até a última noite de festival, agentes da Semmasdh estarão no local orientando e sensibilizando o público sobre as ações em defesa da garantia de direitos das crianças e adolescentes, sobre o combate ao trabalho infantil e à exploração sexual de crianças e adolescentes.

Mais de 100 servidores estão atuando todas as noites desde o começo do festival. A população pode ajudar as ações do órgão municipal denunciando casos encontrados por meio do 0800 092 1407, 0800 092 6644 ou do Disque 100.

