Filme ‘War Machine’ já está em cartaz na Netflix

Com um custo de R$ 195 milhões e estrelado pelo galã Brad Pitt, o filme “War Machine”, dirigido por David Michôd (de “The Rover – A Caçada”), pulou a etapa de exibição nas salas de cinema e já está em cartaz na Netflix (www.netflix.com.br) para assinantes, como ocorreu com “Castelo de Areia”, produção dirigida pelo brasileiro Fernando Coimbra.

Produzido por Pitt em parceria com a plataforma, “War Machine” é uma sátira política que conta a história de um general (Pitt) envolvido com diferentes interesses na guerra no Afeganistão: da negociação das tropas com Washington ao duro cotidiano dos soldados na batalha. A mistura de humor negro e drama reforça a sensação do absurdo que é o conflito.

Bem-sucedido, carismático e caricato, o general Glen McMahon, personagem de Pitt, é uma espécie de “rock star” da trama, uma paródia do que se vê na realidade.

O filme é baseado no livro “The Operators: The Wild and Terrifying Inside Story of America”s War in Afghanistan”, escrito pelo jornalista Michael Hastings, e tem no elenco ainda Tilda Swinton.

Outra produção que já está disponível na Netflix é “Moonlight – Sob a Luz do Luar”, vencedora do Oscar de melhor filme deste ano, além de “Lion”, com Dev Patel. Os elogiados “Selma”, “Jackie”, “Okja”, “Grandes Olhos” e “Toy Story 3” estão na lista dos filmes que ainda estreiam neste mês.

FolhaPress