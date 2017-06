Filiação de Rotta no PSDB acontece nesta quinta-feira

Rotta recebeu convite para ir para o PSDB – Janailton Falcão

O vice-prefeito de Manaus, Marcos Rotta, deverá se filiar ao PSDB, durante reunião do partido na noite de hoje, no Dulcila Festas, localizado na estrada da Ponta Negra, Zona Oeste. O momento contará com a presença do presidente de honra da legenda, o prefeito Arthur Neto (PSDB).

De acordo com o presidente da sigla, Mário Barros, haverá ainda um encontro com os militantes da legenda para definir conjunturas para o pleito suplementar.

No último sábado (17), Arthur fez um convite público a Rotta, por meio de um post em uma rede social para que deixasse seu partido, o PMDB, e se filiasse ao PSDB.

No texto, o prefeito justificou que na legenda, Rotta terá espaço para crescer politicamente e poder almejar voos novos e brilhantes.

Ainda na postagem, Arthur revela que se dependesse dele, Rotta já estaria disputando o governo estadual em aliança com o PMDB e outras agremiações.

Desde sábado, a reportagem tenta contato com o vice-prefeito para comentar o convite de Arthur Neto, sem sucesso.

Ao realizar o registro de candidatura, na segunda-feira, no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM), o candidato a governador e presidente estadual do PMDB, Eduardo Braga, se negou a falar sobre a possível ida de Rotta para o PSDB. Sobre o assunto, ele apenas disse “não vou comentar sobre isso”. A reportagem tentou entrar em contato com o secretário-geral da executiva do PMDB, Miguel Capobiango, mas não obteve sucesso.