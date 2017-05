Filhote de Peixe-Boi é resgatado em Manacapuru

O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (IPAAM) resgatou nesta sexta-feira (12) um filhote de peixe-boi, no município de Manacapuru (a 73 quilômetros de Manaus). O animal foi encontrado no último sábado (6) por moradores da Comunidade Jesus de Nazaré, localizado nas proximidades do município de Manacapuru, enquanto pescavam na região do Botija. Segundo relatos, o animal ficou preso em uma malhadeira de pesca.

Os pescadores tentaram devolvê-lo às aguas na intenção de que sua mãe viesse buscá-lo, mas após aguardarem dois dias, sem retorno, decidiram levar o animal até a Secretaria de Meio Ambiente do munícipio, que acionou o IPAAM para fazer o resgate.

O filhote, que mede um metro e apresenta boas condições de saúde, foi encaminhado pela equipe do IPAAM à sede do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), em Manaus, onde permanecerá aos cuidados da Associação Amigos do Peixe-boi (AMPA).

Com informações da assessoria