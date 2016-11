Filho visita pai e o encontra morto com faca cravada no pescoço em Urucará

Um homem, identificado como Agnaldo dos Santos Lima, 52, foi encontrado morto com uma faca cravada no pescoço pelo próprio filho, Ardelei dos Santos Lima, 28, na manhã deste domingo (13), no município de Urucará (distante 260 quilômetros de Manaus).

De acordo com o relato do filho, o pai havia passado a noite de sábado (12) consumindo bebida alcoólica na companhia de mais quatro amigos, em sua residência no município. E quando foi visitar a vítima, às 6h, o encontrou morto ainda com arma do crime no seu corpo.

Três pessoas que estavam com a vítima foram presas pela polícia: Afonso Bezerra Vargas, 42, Alexandre Cruz Nunes, 42, e Carlos Madson Azevedo, 37. A quarta pessoa conhecida na cidade pelo nome de ‘Laico’ não foi encontrada pela polícia e continua foragida.

O Comando da Policiamento do Interior do Amazonas (CPI) informou que, segundo relatos dos suspeitos detidos, ‘Laico’ foi a última pessoa a deixar a casa da vítima e é o principal suspeito do crime. A polícia investigar o caso.

