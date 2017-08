Filho realiza sonho do pai ao se tornar ciberatleta e brilhar no Circuito Desafiante de League of Legends

O pai estimulou e ensinou o filho a participar da brincadeira, quando ele tinha apenas 7 anos

Alexandre Oliveira dos Santos, 40, e Alexandre Lima dos Santos, o “TitaN”, 17. Pai e filho que carregam de semelhante muito mais do que o nome e o sobrenome, aparência física ou comportamental. Eles compartilham a realização de sonhos, que não puderam ser realizados pela figura paterna, mas que, em sua maioria, estão se tornando realidade pelos dedos do jovem.

Técnico de Tecnologia da Informação (TI), o pai sempre foi apaixonado por jogos virtuais. Sem a variedade de games hoje existente, jogou, durante muito tempo, Dota, jogo multiplayer de estratégia e batalhas. Nesse período, estimulou e ensinou o filho a participar da brincadeira, quando ele tinha apenas 7 anos. Ali, o pequeno Alexandre iniciava sua trajetória como ciberatleta.

“Ele jogava Dota. Assim que vi ele jogando, falei: ‘nossa, que jogo estranho, ruim’. Quando você não entende, acaba falando isso. Mas fui atrás, resolvi acompanhá-lo e joguei junto com ele. Foi vendo ele que consegui me especializar nos jogos de estratégia, o que fez me interessar por LoL (League of Legends)”, recorda o jovem de 17 anos, que desafiava o pai durante as batalhas.

“Ele via como eu jogava, as estratégias que eu bolava. Às vezes, eu tinha uma inferioridade de players (jogadores) ao meu lado, e ainda assim conseguia ganhar uma guerra. Ele ficava disputando comigo, dizendo que seria melhor que eu e disputávamos. Acabou que eu não tive tanta mecânica como ele, já joguei bastante, mas a mecânica dele é espetacular”, elogia o pai de Alexandre.

Apesar de ter servido de inspiração para o filho, Oliveira não foi longe no mundo dos games virtuais, mesmo tendo sonhado em se tornar ciberatleta. Já TitaN tem uma carreira promissora pela frente. Atualmente, ele mora em Limeira (SP), na gaming house da KaBum! e-Sports, time que venceu o Circuito Desafiante no fim do último mês e, dessa forma, garantiu vaga no CBLoL (Campeonato Brasileiro de League of Legends).

“Ele (pai) me ajudou muito, desde o começo vem me acompanhando. Com 13 anos, ele me fez ter uma outra visão que eu não esperava. Confiou em mim mesmo quando minha mãe dizia para eu seguir nos estudos. E você ter o pai do seu lado é muito difícil, porque o sonho de todo pai é ver seu filho formado. Eu já corri por outro lado. O sonho dele ele era me ver feliz e fora (de Manaus), ele sabia que eu tinha potencial. E era o sonho dele também. Ele ficou tão feliz quanto eu”, reconhece TitaN.

Por estar se dedicando ao jogo, o ciberatleta trancou os estudos, mas promete retomar ano que vem, para poder ingressar na faculdade e iniciar o curso de biomedicina, outro sonho do jovem. “É muito duro para mim ficar longe dele, é o único filho que eu tenho. Sinto falta dele ao meu lado, mas é o nosso sonho que está se tornando realizando, é um sacrifício que está sendo feito por algo maior”, diz Oliveira.

André Tobias

EM TEMPO

