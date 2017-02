Filho não aceita fim de relacionamento da mãe e mata padrasto com golpes de faca

O ajudante de pedreiro Jonas Menezes Gomes, 35, morreu na tarde desta terça-feira (14). De acordo com familiares, o enteado de Jonas, não identificado, o atacou com golpes de faca por não aceitar o fim do relacionamento entre o ajudante de pedreiro e a mãe.

O crime aconteceu na frente da casa da mãe de Jonas, na rua C, comunidade Mundo Novo, bairro Cidade Nova, Zona Norte. A vítima chegou a ser levada para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Eliameme Rodrigues Mady, no conjunto Galiléia, também na Zona Norte. Segundo a dona de casa e irmã da vítima, Jéssica Castilho de Menezes, 23, esta foi a segunda vez que o enteado atacou Jonas.

“O enteado dele já tinha o furado uma vez. E, agora, de novo, porque ele se separou da mãe dele. Ele atacou o Jonas com vários golpes de faca. Um outro irmão nosso foi atingido no dedo”, relatou Jéssica, referindo-se a Tony Menezes Gomes, 34, que foi atingido na mão direita e está no Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo, na Zona Leste.

Jéssica não soube informar o nome do suspeito e nem a idade.

“Quero, pelo menos, a justiça de Deus, pois confio Nele. Meu irmão era homem bom, trabalhador, sustentava a filha. Esse cara acabou com a nossa família”, lamentou.

O velório de Jonas será na Igreja Missionária, situada na rua 11, conjunto Mundo Novo, Zona Norte.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

