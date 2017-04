Filho do cabeleireiro de Silvio Santos ministra workshop em Manaus

Formado em direito, o cabeleireiro Robson Jassa, 38, chega a Manaus neste domingo – e fica até a próxima terça-feira (2) – para ministrar um workshop à equipe de funcionários do salão de beleza Villa Angel Esthetic & Hair. Além da palestra, os dois dias seguintes que o cabeleireiro permanece na capital amazonense serão para realizar atendimento aos clientes. O salão está localizado na rua Rio Juruá, entre a João Valério e a Acre, no Vieiralves, e atende o público masculino, feminino e infantil.

Pisando pela primeira vez em solo manauense, Robson quer “trocar experiências” com os profissionais locais durante o workshop. “Vou mostrar os trabalhos que faço cotidianamente. Falar sobre postura profissional, marketing pessoal e tendência de cabelos. O mercado de cada lugar dita moda e eu também vou aprender com eles o que é tendência em Manaus”, diz Jassa.

Nos dias seguintes, além do atendimento que vai realizar em conjunto com a equipe do Villa Angel aos clientes do salão, Robson pretende tirar um tempinho na agenda para conhecer ao menos um pouco da culinária amazonense. “Quero comer peixe, tomar açaí. Manaus sempre foi uma cidade muito falada no salão e é uma pena que talvez não dê tempo para fazer os passeios, como o do Encontro das Águas”, revela o cabeleireiro.

Uma das maiores preocupações de Robson é fazer com que o cliente fortaleça o conceito do salão por onde visita e que, por isso, viaja sozinho para que ocorra interação entre ele e os profissionais da casa. “O cliente precisa saber que o salão que ele frequenta é realmente bom. Por isso, vou apenas para auxiliar a equipe do Villa Angel e, certamente, será um prazer atendê-los”, explica.

Referência familiar

“Filho de peixe, peixinho é” é um dito popular que, facilmente, pode ser atribuído à relação de Robson com seu pai, José Jacenildo dos Santos, o Jassa. Robson cresceu no universo dos pentes e tesouras e nem mesmo o título de bacharel em direito o fez seguir outro caminho. Com 11 anos, ele já estava atuando como office-boy no salão que era de seu pai, em São Paulo.

Aos 16 anos, Robson foi para os Estados Unidos estudar e, quando voltou, ficou responsável pela parte administrativa do salão. Ainda não era o que queria. O filho de Jassa foi fazer cursos em grandes escolas da área, incluindo as de Londres e Nova Iorque, além de também participar, mesmo sem a presença do pai, de feiras internacionais.

“Meu foco foi fortalecer e equilibrar o atendimento do salão e, por isso, acompanho as tendências voltadas para o universo feminino, já que meu pai é bem conhecido pelo atendimento ao público masculino”, diz Robson, que já participou de inúmeros programas de TV e, atualmente, está na tela do SBT, fazendo o penteado das noivas no programa “Fábrica de Casamentos”.

Robson não poupa elogios ao pai e o define como “referência”. “Mas é também ídolo de muitos outros cabeleireiros que se tornaram conhecidos depois da abertura que meu pai proporcionou à profissão”, comenta.

Hoje, os dois são donos do Jassa Hair Studio, localizado numa área nobre de São Paulo. Lá, recebem personalidades como o apresentador Silvio Santos e o presidente Michel Temer, que, recentemente, se encontraram casualmente no local.

Rosianne Couto

EM TEMPO