Filho de Zavaski desafaba ‘não tenho como não pensar que não mandaram matar o meu pai’

Após a divulgação das delações do empresário Joesley Batista, dono da JBS, o filho do ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal (STF), morto em janeiro num acidente aéreo, Francisco Zavascki publicou um desabafo em seu perfil no Facebook. Na postagem, ele desabafa “não tenho como não pensar que não mandaram matar o meu pai!”.

A publicação foi escrita na noite de quarta-feira (17), depois que a delação de Joesley veio à tona. Francisco relatou que o pai sempre demonstrava aflição com relação a 2017 ao saber “quanto cada um estava afundado nesse mar de corrupção”.

Teori era o relator dos processos da Operação Lava-Jato no STF e morreu em uma queda de um avião no último dia 19 de janeiro.

