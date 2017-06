Filho de ministro do TSE é ator da série ’13 Reasons Why’ e interpretará X-Men

Enquanto o ministro do TSE Admar Gonzaga participa do julgamento da cassação da chama Dilma/Temer, desde a terça (6), o filho dele filho arrasa em Hollywood. Henrique Gonzaga, 25, com o nome de Henry Zaga, destacou-se na série original da Netflix “13 Reasons Why”, interpretando Brad.

Henry é modelo representado pela Ford Models e tem mais de 100 mil seguidores nas redes sociais; nas postagens ele mostra detalhes do seu dia a dia, sem expor a carreira do pai.

Hollywood

Além de “13 Reasons Why”, Henry tem outros sete créditos na carreira de ator internacional, iniciada em 2015, incluindo nove episódios da série “Teen Wolf” e o filme da Netflix “XOXO”. O próximo trabalho em Hollywood será o de maior destaque até agora: Estará em “Novos Mutantes”, próximo filme da franquia “X-Men”.

Previsto para abril de 2018 e dirigido por Josh Boone (de “A Culpa é das Estrelas”), o longa trará heróis ainda não vistos nos filmes anteriores, interpretados por atores pouco conhecidos. Henry interpretará Mancha Solar (Sunspot), personagem que, nos quadrinhos, também é brasileiro.

“Isso é loucura! Tão lisonjeado por interpretar um X-Men brasileiro”, ele comemorou no Instagram. O ator disputou o papel com Caio Paduan, que esteve na novela “Rock Story”.

Folhapress