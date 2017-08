Filho de ministro do TCU é um dos alvos de nova fase da Lava Jato

A Polícia Federal está nas ruas de Salvador, Brasília e de Cotia, na região metropolitana de São Paulo – Agência Brasil

Filho de Aroldo Cedraz, ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), o advogado Tiago Cedraz é um dos alvos da 45ª fase da Operação Lava Jato, que cumpre mandados de busca e apreensão na manhã desta quarta-feira (23).

A Folha de S.Paulo apurou que a Polícia Federal está em sua casa, em Brasília, e que Cedraz será intimado a depor.

O caso de Cedraz é um dos quatro mandados de busca e apreensão desta quarta (23) em desdobramento da Operação Abate, como foi batizada 44ª fase da Operação Lava Jato. A Polícia Federal está nas ruas de Salvador, Brasília e de Cotia, na região metropolitana de São Paulo.

Os policiais apuram a atuação de dois advogados para favorecer, por meio do pagamento de propinas, a contratação de uma empresa americana pela Petrobras.

As investigações apontam que esses dois novos investigados teriam recebido comissões por esses contratos em contas off-shore mantidas na Suíça. A PF aponta, também, o envolvimento de um ex-deputado no esquema -sem citar nomes.

Deflagrada na semana passada, a Operação Abate ordenou a prisão do ex-deputado-federal Cândido Vaccarezza, ex-líder do PT na Câmara. O ex-parlamentar foi solto na terça (22), por decisão do juiz Sergio Moro.

Bela Megale

FolhaPress

