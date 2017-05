Filho de Fagundes protagoniza beijo gay em série americana

O filho do ator Antônio Fagundes, Bruno Fagundes protagonizou um beijo gay em um restaurante na segunda temporada de “Sense8”. O assunto é um dos mais comentados na internet.

Bruno Fagundes revelou que faria a participação na série americana durante uma entrevista ao site da colunista Patrícia Kogut, mas não revelou nada sobre o personagem na ocasião.

Inicialmente, o ator iria interpretar outro papel, mas foi reprovado no teste por ser mais novo. “Eles procuravam alguém mais velho para o personagem, mas depois me ligaram dizendo que tinha outro papel com o meu perfil”, relatou.

Os episódios já estão disponíveis no catálogo da Netflix.

EM TEMPO