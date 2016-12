Filhas de Silvio Santos e celebridades parabenizam o apresentador, que faz 86 anos

Aniversariante do dia, Silvio Santos, 86, tem recebido homenagens desde o início da manhã desta segunda (12).

O ‘patrão mais querido do Brasil’, como diz muitas das postagens feitas por seus funcionários, acaba de ganhar uma exposição sobre sua trajetória profissional: ‘Silvio Santos Vem Aí!’estreou no MIS na última semana.

Ele visitou a mostra nesta manhã, acompanhado de Íris Abravanel, sua mulher, da filha mais velha, Cíntia, e do governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin.

Um vídeo publicado no Instagram o mostra conversando com os funcionários do local. “Espero que vocês tenham a mesma felicidade que eu tenho tido nestes 86 anos. A minha vida foi muito agradável. Espero que vocês tenham a mesma sorte e muita saúde e que cada um de vocês receba o presente que deseja do Papai Noel”.

Tão irreverente quanto controverso, o apresentador é quase uma unanimidade entre público, artistas e empregados. A seguir, veja quem já mandou os parabéns para Silvio.

Silvia Abravanel escreveu que o pai veio ao mundo “para fazer e ser história”. “Quero lhe parabenizar pelo melhor amigo que és, o mestre que me ensinou a como conduzir da maneira mais correta, digna e honesta a minha vida e os meus caminhos”.

Daniela Beyruti, terceira filha de Silvio, publicou fotos antigas da família seguidas da legenda: “Um dia especial! Sou grata e orgulhosa por ser sua filha! Parabéns por ser uma pessoa tão extraordinariamente diferente e simples. Amo você como filha, como pessoa, como fã, como admiradora. Tenho orgulho da sua história! Parabéns pelos seus 86 anos”.

Maisa Silva, que dividiu o palco com o apresentador quando ainda era pequena, também mandou sua mensagem. “Hoje é aniversário do melhor patrão do mundo e da pessoa mais querida do Brasil! Você merece todas as bênçãos e felicidades deste mundo, muita saúde. Sou/serei eternamente por tudo que você fez/faz por mim”.

A apresentadora Eliana disse: “Mestre, tenho muito respeito, carinho e orgulho em fazer parte de sua equipe há 14 anos. Lhe desejo saúde e alegria ao lado das pessoas que te amam. Parabéns, querido Silvio.

“Hoje é o aniversário do patrão mais amado do Brasil: o meu e nosso Silvio Santos. Que esses seus 86 anos venham repleto de felicidade, saúde e ainda mais sucesso. Parabéns pela pessoa que é e por servir de exemplo para muitos”, escreveu Ratinho.

O ator Jean Paulo Campos, o eterno Cirilo de ‘Carrossel’, aproveitou a data para agradecer ao chefe. “Hoje é o aniversário do melhor patrão do universo. Muito obrigado por tudo. Silvio Santos você é o cara”.

Mara Maravilha, que tem causado polêmica do no programa ‘Fofocando’, fez sua declaração. “Este é o nosso PaiTrão que amamos tanto! Meu Deus, como esse ser humano é tão iluminado. Só temos que agradecer a Deus por ele ser essa tão grande bênção que é! Te amamos para sempre, Silvio Santos”.

Otávio Mesquita chamou o patrão de papai: “Quando criança, eu era apaixonado pelo Silvio. Coloquei na minha cabeça que seria um dia apresentador como ele. E assim foi! Ponto de referência para muitos. Parabéns, papai!”.

Folhapress

