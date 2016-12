Filha e esposa do presidente do Caprichoso são vítimas de assalto em Parintins

Bruna Teixeira e Isabelle, esposa e filha, respectivamente, do presidente do boi-bumbá Caprichoso, Babá Tupinambá, foram vítimas de um assalto na noite desta quarta-feira (7) na avenida Paraíba, em Parintins (distante 368 quilômetros de Manaus). Os suspeitos estavam em uma motocicleta.

De acordo com Tupinambá, Bruna e Isabelle estavam passeando de moto, quando dois homens – ainda não identificados – também em uma motocicleta, puxaram o celular da esposa do presidente azulado e empurraram o veículo.

“É um costume nosso, desde que a nossa filha fez um ano, de passearmos pelas ruas da cidade de moto. Só que ontem estava na posse do prefeito e elas foram sozinhas. O que me revolta é o fato de eles terem a empurrado se queriam só o celular. Não precisava disso”, falou Babá.

Bruna teve escoriações nos braços e nas pernas e a pequena Isabelle teve ferimentos em todo o braço direito e no rosto e, inclusive, há suspeita de que tenha fraturado um osso do nariz. “Ontem estivemos em um hospital, mas ela estava assustada e inquieta e não conseguimos fazer o raio-x. Hoje, estamos aqui no Padre Colombo para ver o que fazemos porque está inchado”, disse o presidente.

Ainda de acordo com Tupinambá, as buscas pelos suspeitos iniciaram ainda na noite de ontem e que continuam hoje sob o comando do delegado Bruno, da Polícia Civil e do coronel Valladares, da Polícia Militar.

Portal EM TEMPO