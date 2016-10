Filha de Solange Couto revela ter sofrido violência sexual na infância

Morena Mariah, 25, filha da atriz Solange Couto, revelou ter sido vítima de violência sexual na infância. De acordo com entrevista cedida ao jornal “Extra”, o crime foi cometido por um parente que era responsável por ela durante os períodos em que a mãe viajava a trabalho.

“As pessoas acreditam que estupro só acontece na rua, com um estranho. Não é assim. Passei por dois episódios de abuso e nenhum dos dois foi com pessoas desconhecidas”, disse a jovem.

A segunda violação veio de um ex-namorado, conta. “Ele se aproveitou de um momento em que eu estava embriagada e adormeci. Sexo sem consentimento é estupro. Mesmo que o sujeito que faça isso seja cônjuge.”

Solange afirma lamentar ter descoberto o estupro somente anos depois. “Fiquei absurdamente indignada. Isso me revolta de tal maneira, porque não posso fazer nada, nem justiça, porque a Morena só veio me contar isso anos depois, quando ela já era maior. Me sinto amarrada, de pés e mãos.”

A filha da atriz fala que não levou o caso à Justiça por receio e por não ter recursos financeiros. “Por ter sido algo que aconteceu há muito tempo, ele pode tentar virar o processo contra mim, como fez o treinador da (nadadora) Joana Maranhão, que relatou um abuso sexual. No momento, eu não posso arcar financeiramente com os custos de um processo.”

Morena diz ter encontrado apoio em movimentos feministas para enfrentar a depressão desencadeada depois dos episódios. “O estupro causa um estrago muito grande dentro da gente porque as pessoas colocam a culpa sempre na vítima. Querem saber com que roupa você estava, se você havia bebido, como se qualquer uma dessas coisas pudessem justificar um estupro.”

No Facebook, ela comentou a repercussão da reportagem: “Aos amigos que estão preocupados, eu estou bem. Minhas feridas estão cada vez mais cicatrizadas e eu estou andando em frente […]. O silêncio não vai nos proteger. Nós não temos do que nos envergonhar”.

Após receber comentários ofensivos por ter falado sobre o tema, Morena disse que não irá se intimidar. “Já recebi ataques na minha página pessoal ao longo da manhã mas gostaria de deixar o recado pros haters e machistas de plantão: se eu não arreguei em situações muito piores, não vai ser agora que vou. Minha luta é constante e eu sigo firme acreditando não só na justiça humana, que virá no tempo certo, mas também na justiça de Deus e de Xangô.”

Folhapress