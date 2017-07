Filha de Demi Moore e Bruce Willis comemora seis meses longe do vício

“Nunca estive tão orgulhosa de mim mesma”, disse Rumer em rede social – Reprodução Instagram

Rumer Willis atingiu um marco importante no último final de semana: ela está sóbria há seis meses. Com uma foto no Instagram, a filha de Demi Moore e Bruce Willis comemorou a data e afirmou estar muito orgulhosa.

Na legenda de uma foto sem maquiagem, Rumer afirmou “não ser perfeita e cometer erros”, mas disse também acertar ocasionalmente. A atriz de 28 anos terminou a mensagem agradecendo aos fãs pelo amor e apoio. Ela também pediu para que “se lembrassem de serem gentis com si mesmos”.

Rumer não é a primeira pessoa a ter problemas com vícios na família. Sua irmã mais nova Tallulah Willis, 23, comemorou dois anos de sobriedade em julho do ano passado.

Folhapress

