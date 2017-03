Filha confessa que matou mãe para ficar com herança

Suspeita de matar, esquartejar e ocultar o cadáver da própria mãe, a técnica de enfermagem Maria Madalena da Costa, conhecida “Teca”, confessou em depoimento à polícia ser a mandante do crime. Madalena pretendia ficar com a aposentadoria e outros bens da vítima, a dona Elsa Correia da Costa, de 68 anos. O crime aconteceu no município de Nova Olinda do Norte (a 135 quilômetros de Manaus).

A mulher, que foi presa na manhã de terça-feira (28), na unidade de saúde onde trabalhava, contou à polícia que contratou Alex Pereira da Costa, 21, e o irmão dele, um adolescente de 14 anos, para executar a mãe. A técnica de enfermagem pagaria a quantia de R$ 10 mil à dupla, que já foi detida pela polícia.

Apesar de não participar da execução, a mulher disse que estava na casa durante o crime, e facilitou a entrada dos criminosos na residência, além de ficar do lado de fora, vigiando para o caso de alguém aparecer. Em depoimento, Alex e o adolescente contaram como aconteceu o crime.

“Eles levaram a vítima para o banheiro, desferiram golpes de terçado na cabeça da mulher e depois a deixaram no banheiro, com o chuveiro ligado, para que o sangue escorresse. Eles cortaram o pescoço e as duas pernas na altura do joelho e colocaram em uma mala. Mais tarde foram até o Paraná do Araria, no Rio Madeira, onde jogaram os pedaços do corpo”, diz trecho do boletim de ocorrência.

A polícia afirmou ainda que, para não levantar suspeitas, Maria Madalena inventou a história de que a mãe havia viajado com o namorado.

Madalena e Alex foram indiciados pelos crimes de homicídio qualificado por motivo fútil e ocultação de cadáver. Já o adolescente responderá pelos atos infracionais correspondentes aos mesmos crimes do irmão.

Elsa estava desaparecida desde o dia 27 de janeiro desde ano, as investigações iniciaram depois que a outra filha da vítima começou a desconfiar da irmã.

Mara Magalhães

EM TEMPO