Filarmônica apresenta concerto ‘Sinfonias’, com composições de Mozart

Equilíbrio, simetria e claridade. É assim que se caracteriza o período clássico da música mundial, entre a segunda metade do século 18 e o início do século 19. E para celebrar o Classicismo, o governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (SEC), realiza nesta terça-feira o concerto “Sinfonias”, a partir das 20h, no Teatro Amazonas, com entrada franca.

O concerto, que continua as celebrações dos 120 anos do Teatro Amazonas e dos 20 anos da Secretaria de Cultura, fica a cargo da Amazonas Filarmônica, sob a batuta do seu regente titular, Luiz Fernando Malheiro. No repertório, obras do italiano Domenico Cimarosa e dos austríacos Franz Joseph Haydn e Wolfgang Amadeus Mozart.

De Cimarosa, a Filarmônica interpreta a abertura da ópera cômica “O Matrimônio Secreto”. Estreada em 1792, em Viena, e com libreto de Giovanni Bertati, a ópera se passa na cidade italiana de Bolonha, durante o século 18, e narra a história do comerciante Geronimo, que propõe um dote ao Conde Robinson para que este case com a sua filha, Elisetta.

Em seguida, a orquestra apresenta a Sinfonia N. 37 em Sol Maior, do austríaco Wolfgang Amadeus Mozart. Para encerrar a noite, a última obra é a Sinfonia N. 104 em Ré Maior, de Franz Haydn, chamada de Londres e a última sinfonia composta por ele.

