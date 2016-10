Figueirense pede anulação de jogo, e Palmeiras pode ter pontos suspensos

O Figueirense entrará até as 19h (de Brasília) desta terça-feira (18) com o pedido de anulação do jogo contra o Palmeiras no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O clube catarinense alega erro de direito, ferindo a regra 15, por conta do segundo gol do time alviverde na partida vencida pelos paulistas por 2 a 1.

No lance em questão, o Figueirense sustenta que Dudu cobra o arremesso manual posicionado lateralmente ao campo e a bola toca o solo antes de entrar no terreno de jogo. A sequência terminou no gol da vitória do Palmeiras.

Caso o STJD acate o pedido, o Palmeiras terá os pontos suspensos na tabela, da mesma forma que ocorreu com o Flamengo na polêmica envolvendo o clássico contra o Fluminense.

Por se tratar de uma questão emergencial e houver o julgamento, a sessão deve ser a mesma do jogo entre Fluminense e Flamengo e realizada até o dia 4 de novembro, em Belo Horizonte.

Procurado pela reportagem do UOL, empresa do Grupo Folha, que pertence à Folha de S.Paulo, na tarde desta terça, o Palmeiras, preferiu não se manifestar sobre o assunto.

Por Folhapress