Fifa vai testar uso da tecnologia para os árbitros no Mundial de Clubes

A Fifa divulgou nesta quarta-feira (7) que irá testar o uso da tecnologia para os árbitros durante o Mundial de Clubes, que acontece entre os dias 8 e 18 de dezembro, em Yokohama e Osaka, no Japão.

“Isso representa um grande passo em termos de teste de tecnologia no futebol”, disse o ex-centroavante holandês Marco van Basten, que atua como diretor de desenvolvimento técnico da Fifa.

“Nós nos sentimos bem preparados depois de acertar todos os detalhes com todos os envolvidos. Ao mesmo tempo, é importante lembrar que estamos entrando em um território pouco explorado até o momento, lembrando que faremos isso ao vivo pela primeira vez. Esses testes servirão para ver se estamos bem abastecidos ou se precisaremos de mais alguns ajustes no futuro”, acrescentou.

Os testes envolvem árbitros assistentes de vídeo (VARs, sigla em inglês), que terão acesso a toda transmissão dentro de uma sala de operação. Eles ainda terão contato direto com o árbitro no campo para informar algum erro cometido durante a partida.

A intervenção, no entanto, só estará liberada em alguns lances: revisão de gol, marcação de pênalti e cartões vermelhos diretos. Os árbitros assistentes de vídeo serão uma extensão dos bandeirinhas e do quarto árbitro, ou seja, a decisão final ainda será do juiz dentro de campo.

FolhaPress