Fies abre mais de 2 mil vagas para o Amazonas

Após a pré-seleção, o estudante deve realizar a inscrição no SisFies, no período de 1º a 8 de setembro – arquivo/EM TEMPO

Mais de 2 mil vagas estão sendo ofertas para o Amazonas, pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), que abre inscrições para o processo seletivo do segundo semestre deste ano, a partir de amanhã (25). Ao todo, serão ofertadas 75 mil vagas para o financiamento de cursos superiores em instituições privadas. O prazo final para as inscrições será até a próxima sexta-feira (28) e a relação dos pré-selecionados será divulgada no dia 31 de julho.

Das 2.100 vagas disponíveis para o Estado, 400 delas serão destinadas à universitários que desejam ingressas na Faculdade Devry Martha Falcão, que costuma receber, em média, 389 inscritos a cada etapa semestral. A instituição conta com 27 cursos, sendo dois novos de enfermagem e nutrição.Na instituição, os cursos mais procurados são administração, direito, psicologia e design.

O Centro Universitário do Norte (Uninorte) também será outra instituição com grande procura entre os candidatos, contando com os cursos de psicologia, administração, jornalismo, publicidade, direito, enfermagem, entre outros. De acordo com a assessoria de marketing do local, ainda não é possível repassar o número de vagas da instituição para este ano, pois tudo será realizado com base no número de inscritos no programa.

“Após o período de inscrição e a escolha dos pré-selecionados no programa, no dia 31 de julho, estaremos informando o número de vagas ofertadas pela instituição”, afirmou a assessoria.

Inscrição

Após a pré-seleção, os candidatos deverão concluir a inscrição pelo Sistema Informatizado (SisFies), entre o dia 1º de agosto e 8 de setembro. Os requisitos para se inscrever são que o candidato tenha participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), com média das notas igual ou superior a 450 pontos e nota na redação superior a zero. A renda familiar bruta per capita também precisa ser de até três salários mínimos (R$ 2.811).

Os interessados em se adiantar na consulta dos cursos já podem acessar a página do Fies Seleção (www.fiesselecao.mec.gov.br). a partir de hoje. para acompanhar os cursos e instituições disponibilizados.

Mudanças

O Fies receberá mudanças a partir do ano que vem, pois agora ele será dividido em três modalidades. A primeira funcionará com um fundo de garantia de recursos da União e ofertará 100 mil vagas por ano, sem jurus para os estudantes que tiverem renda per capita mensal de três salários mínimos.

Na segunda, o Fies terá os fundos constitucionais regionais como fonte de recursos para os alunos com renda familiar per capita de até cinco salários mínimos, com juros a baixo custo e risco de crédito dos bancos.

A terceira e última terá o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e os fundos regionais de desenvolvimento das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste como fontes de recursos, com juros baixos e destinado aos estudantes com renda familiar per capita mensal de até cinco salários mínimos.

Wal Lima

EM TEMPO

