Fiéis relembram morte e ressurreição de Cristo a partir desta sexta

Fiéis de todo o mundo estão em grande expectativa para o período final de Quaresma, o tempo de preparação e reflexão para se celebrar a Páscoa, ou seja, de comemorar a ressurreição de Jesus Cristo. O tempo agora é o da Semana Santa, que teve início no último domingo (9), e relembra os últimos dias e acontecimentos do filho de Deus. A cerimônia de Lava Pés, a Última Ceia, a Crucificação e morte, são momentos que antecedem o retorno de Cristo à vida e marca o início da história de Deus com a humanidade.

O bispo auxiliar da Arquidiocese de Manaus, Dom José Albuquerque, explica que o sentido desta semana é recordar a entrega de Jesus. “Para que a morte de Cristo não seja em vão devemos lembrar todos os dias. Não é na sexta que se encerra, mas tudo nos prepara para celebrar a ressureição. É como um protótipo, todos nós somos chamados a uma nova vida também. É o dia em que a nossa vida pode se tornar eterna. É uma festa da esperança”, explicou o pároco.

Reflexões

A semana teve início com o Domingo de Ramos, quando se comemora a entrada de Jesus em Jerusalém. Nesta data, é comum as pessoas estejam com os ramos, que são abençoados, como símbolo da fé cristã. Os dias seguintes seguem em reflexão aos seguintes fatos. A segunda-feira foi quando Jesus descansou na casa de seu amigo Lázaro, a quem ele já tinha ressuscitado. Na terça, Jesus anuncia a sua morte, traição que sofrerá e até indica quem o fará. E na quarta-feira é marcado pelo dia em que Judas o trai, lhe oferecendo aos sacerdotes, por trinta moedas de prata.

A partir daí, dá-se o início ao Tríduo Pascal, na quinta-feira, quando Jesus Cristo reuniu os 12 apóstolos para realizar a última refeição juntos. Segundo o diretor do Instituto de Teologia Pastoral e Ensino Superior da Amazônia (ITEPES), padre Raimundo Vanthuy Neto, é o momento que Cristo institui a sua presença para o mundo. “Ele tomou o pão e disse ‘esse é meu corpo’ e depois tomou o vinho e disse ‘esse é meu sangue e façam isso em memória de mim’. Os cristãos rememoram a última ceia para trazer a presença do senhor. Ele também marca a identidade dos cristãos, quando diz para amar como ele ama. E há o gesto de lavar os pés de algumas pessoas, mostrando a importância de estar a serviço dos outros. Servir é a primeira exigência para evangelizar”, destaca.

Morte e ressureição

Na noite de quinta, dia que Jesus teria sido preso e interrogado, as igrejas começam a vigília ao Santíssimo, relembrando os sofrimentos vividos por Ele. Entre as fiéis que acompanham o rito está a aposentada Madalena Lobo, 84, que é ministra da Eucaristia há mais de 20 anos na Comunidade Sagrado Coração de Jesus, no bairro Aleixo, Zona Centro-Sul. Ela afirma que é partir desta data que ela começa o seu momento de adoração e penitência.

“Por muitos anos, eu ficava apenas com pão e água, desde o lava-pés, passando pelo momento que o Santíssimo é levado para uma sala e a igreja fica em silêncio até a vigília pascal. Ficava na Igreja rezando pela morte de Jesus, em adoração, pedindo perdão. Mas recentemente, o Papa Francisco disse que a dieta pode ser líquida, com sopas e sucos, para não ficarmos fracos”, conta.

A filha dela, a dona de casa, Rosa Maria Lobo, 59, ressalta a importância dos ensinamentos de dona Madalena para ela e para toda família, e que vem repercutindo em todas as gerações. “Desde pequena minha mãe sempre nos ensinou muito sobre os preceitos da Igreja. Nós somos muito religiosos. Hoje somos muito unidos, sempre nos reunimos em oração. Nesta quarta, inclusive, vamos fazer a via sacra e rezar o terço”, diz.

A Sexta-Feira da Paixão é o dia de lembrar que Jesus foi morto e crucificado. A data é marcada por um momento de silêncio e de luto, não importa em qual lugar os fiéis estejam no mundo. “Alguns sinais se destacam neste dia, como as caminhadas realizadas nas igrejas, as chamadas Via Sacra. É quando lembramos o caminho de Jesus e o encontro com as várias pessoas durante seu percurso. Além disso, todos tomam a cruz para si, ajuda a carregar a cruz dos outros, é solidário”, destaca o padre Vanthuy.

Após o julgamento, Jesus é açoitado, recebe a coroa de espinhos na cabeça, é condenado por Pilatos, carrega a própria cruz até ao monte Calvário e, ao meio-dia, é crucificado entre dois ladrões. Aproximadamente às três da tarde, Jesus morre. O corpo é retirado da cruz e colocado em um sepulcro cavado em uma rocha. O jejum e a abstinência da carne realizados pelos fiéis é um sinal de penitência e respeito pela sua morte.

No sábado de aleluia, quando Jesus permanece no sepulcro. Os fiéis se reúnem no final da tarde para noite, para a Vigília Pascal, na esperança da ressurreição de Cristo. A família da bióloga Ana Velloso, 47, que faz parte da equipe de liturgia da Arquidiocese, se prepara para o momento da ressureição desde o início da Quaresma, mas que a participação é fortalecida, principalmente, neste momento do tríduo. “Participo desde pequena das celebrações. Fazemos vigília, silêncio, oração e recolhimento”, salienta.

O domingo de Páscoa é a festa mais importante do cristão porque comemora a ressurreição de Jesus Cristo. Momento em que os fiéis celebram a vida, o amor e a misericórdia de Deus. Dom Albuquerque também explica que o domingo é o grande e sublime dia de renovação para todos os cristãos, independente de professarem o catolicismo ou não. “É tempo de renovação, de fé, de Cristo ressuscitado, de lembrar que o bem, o perdão, sempre vencem o mal e lembrar aquilo que Jesus não só anunciou, mas viveu. É carregar a nossa cruz diária. A mensagem é esta, que assim como Cristo sofreu e venceu, nós também venceremos”, destaca.

A Igreja Católica continua celebrando a Páscoa por mais sete domingos, é o chamado período pascal. A data se estende até o dia 4 junho, quando será celebrado o Pentecostes, que relembra o cumprimento da promessa de Jesus ressuscitado de enviar o Espírito Santo.

Programação da Matriz

Sexta-feira Santa (14)

07h às 8h30 – Ofício da manhã

09h – Via-Sacra (Saindo da Catedral até o Santuário de N. Sra. de Fátima)

15h – novena da Divina misericórdia (Catedral)

15h – Celebração da Paixão do Senhor (Santuário de Fátima) seguida da procissão do Senhor Morto até a Catedral

16h Meditação das sete dores de Nossa Senhora (Catedral)

Sábado Santo (15)

20h – Solene Vigília Pascal

Domingo de Páscoa (16)

07h30, 10h e 18h – Celebrações Eucarísticas

15h – Terço da Misericórdia

Manoela Moura

EM TEMPO