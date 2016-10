Fiéis participam de procissão em celebração ao jubileu de Nossa Senhora Aparecida

Mais de 48 mil fiéis católicos de Manaus celebraram com cânticos e orações os 300 anos de aparição de Nossa Senhora Aparecida, nesta quarta-feira (12). A procissão saiu do Santuário de Nossa Senhora da Imaculada Conceição Aparecida, situada na rua Alexandre Amorim, bairro Aparecida, Zona Sul de Manaus, às 17h, e seguiu pelas ruas do Centro da capital amazonense.

Este ano, a festa tem como tema ‘O Rosto Misericordioso de Maria’ e a programação começou cedo com a realização de uma carreata com a imagem da Santa e termina com a procissão e a missa campal presidida pelo bispo auxiliar, Dom José Albuquerque.

A procissão saiu do santuário e seguiu pelas ruas Alexandre Amorim, rua 10 de Julho, rua Ferreira Pena, avenida Leonardo Malcher, rua Luiz Antony, avenida Ramos Ferreira, rua Wilkens de Matos, retornando para rua Alexandre Amorim e avenida coronel Salgado.

Reforço policial

O evento religioso contou com a atuação da Polícia Militar do Amazonas durante todo o trajeto. Os militares fizeram o policiamento ostensivo por meio de pontos de relacionamento comunitário e visibilidade, além do policiamento a pé.

Segundo a instituição, a ação policial foi necessária para coibir a prática de crimes durante o ato de fé e proporcionar aos participantes segurança, bem-estar e a harmonia social.

Duas viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e uma da Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas (Susam) acompanharam os devotos durante o percurso.

Celebração continua…

Após passar por vários municípios, como Manacapuru, comunidades ribeirinhas, zonas rurais e paróquias da Arquidiocese de Manaus, a imagem será trazida para a capital neste sábado (15), para a celebração da missa jubilar, às 17h, presidida pelo arcebispo metropolitano de Manaus, Dom Sérgio Castriani.